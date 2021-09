Con la pandemia, nell'ultimo anno e mezzo, il mondo del lavoro e delle occupazioni emergenti ha subito un'evoluzione. Mentre molti posti di lavoro sono stati persi o sostituiti da occupazioni in smartworking, altrettanti nuovi o diversi ruoli lavorativi sono emersi. Due recenti ricerche di Assolavoro Datalab e di Linkedin sottolineano i principali ruoli lavorativi richiesti in questi ultimi mesi.

Emerge un aumento nella domanda di esperti del digital marketing, infermieri ed insegnanti, ed in secondo luogo un aumento della domanda di personale nell’assistenza ai clienti e nei servizi creativi.

Lo studio di Assolavoro Datalab

Secondo il report di Assolavoro Datalab nel 2019 il nord Italia ha continuato a concentrare gran parte della somministrazione lavorativa con una quota pari al 71,3%.La somministrazione nel Centro Italia corrisponde invece al 16,1% , mentre nel Sud Italia al 12,6%. Nel 2019 la quota di donne nella somministrazione ha registrato un minimo incremento salendo al 39,1%. Entro la fine del 2021 le percentuali delle posizioni ricercate dalla Rete delle Agenzie per il Lavoro potrebbero avere delle disparità, con il 55% al Nord, il 20% al Centro e il 25% al Sud.

Sempre secondo lo studio - basandosi sull'ultimo bimestre del 2020 - tra i lavori ad alta qualifica più richiesti nel 2021 vi sono quelli del settore sanitario, come infermieri qualificati e tecnici di laboratorio/specialisti sanitari, a seguire il settore del digital, come software engineer, java software engineer, analisti software e tecnici di rete.

I 10 lavori a media qualifica più richiesti invece risultano essere: operatore socio sanitario, specialista amministrativo, contabile, specialisti del credito, responsabile di negozio, consulente, badante, supporto/assistenza clienti, operatore call center e addetti helpdesk. Si nota quindi un aumento nel settore dell’assistenza e supporto ai clienti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La ricerca Jobs on the Rise 2021 di Linkedin

La ricerca di Linkedin "Jobs on the Rise 2021" ha invece analizzato i ruoli lavorativi che hanno subito una crescita tra aprile e ottobre 2019 e lo stesso periodo del 2020. Invece di soffermarsi su come è cambiato il panorama lavorativo in un arco di 5 anni come fatto in passato, questo studio analizza gli ultimi 12 mesi del 2020 per individuare cambiamenti reali nel mercato lavorativo.

Da questo studio emergono 15 occupazioni lavorative in ascesa nel 2021 secondo una combinazione tra crescita e dimensione della domanda.

Le 15 categorie occupazionali più richieste secondo la ricerca di Linkedin sono: i lavori nel campo dell'istruzione, medici specializzati, esperti di digital marketing, servizi creativi, supporto clienti, settore tecnologico, assicurazioni, settori farmaceutico e ricerca, personale sanitario, E-commerce, freelance esperti di contenuti digitali, settore immobiliare, finanza, sviluppo aziendale e giornalismo.

Secondo l'Osservatorio sul mercato del lavoro in somministrazione condotto da Jobtech il primo trimestre del 2021 vede un aumento complessivo del 62% degli annunci di lavoro disponibili online.