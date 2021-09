Avviate le assunzioni in Eni. La multinazionale attiva nel settore dell'energia ha recentemente dato il via alle selezioni di personale da inserire nelle filiali di San Donato Milanese in provincia di Milano. In particolare, ricerca operatori sala monitoraggio e tecnici da reperire anche tra le persone appartenenti alle categorie protette secondo la legge 68/99.

Eni lancia le assunzioni anche per categorie protette

Le candidature per le assunzioni potranno essere inviate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il portale di Eni, dove si potrà allegare il proprio curriculum.

Tutti coloro che riusciranno a superare la procedura di selezione avranno la possibilità di far parte di un'azienda in continua crescita e di collaborare con professionisti del settore energetico. Eni, infatti, è una multinazionale presente in tutto il mondo ed ha filiali anche in Italia, per le quali si ricerca personale. Le assunzioni attuali riguardano i profili professionali di operatori sala di monitoraggio e tecnici redd che saranno inseriti nella sede presente a San Donato Milanese (Milano).

Si ricercano operatori sala di monitoraggio, serve il diploma

Gli operatori sala di monitoraggio dovranno occuparsi del continuo controllo degli impianti di generazione energetica come pale eoliche o fotovoltaici, dovranno verificare lo stato di produzione delle singole componenti degli impianti, segnalare e aprire la chiusura ticket di intervento e gestire gli applicativi software e le banche dati aziendali.

Potranno candidarsi alla posizione di operatore sala di monitoraggio, tutti coloro che sono in possesso di un diploma di maturità in ambito tecnico, abbiano un'esperienza di almeno tre anni nel settore energetico, conoscenza anche di base su elementi di impianti fotovoltaici, eolici e dei sistemi SCADA, conoscenza della lingua inglese e disponibilità a lavorare su turni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Aperte le posizioni per tecnici redd

Le attuali assunzioni riguardano anche tecnici redd che invece, avranno un ruolo fondamentale nella valutazione dei quadri normativi per lo sviluppo e la gestione di Natural Climate Solutions e collaboreranno con i principali interlocutori come gli sviluppatori di progetti, FAO, UN e World Bank.

Si richiede una laurea magistrale in Scienze Ambientali o Ingegneria Forestale, esperienza di tre anni nel medesimo ruolo, conoscenza della normativa internazionale in materia di riduzione di emissioni e gestione forestale, conoscenza e dimestichezza con il software GIS e della lingua Inglese. Le candidature potranno essere inoltrate online mentre l'ufficio del personale analizzerà tutti i curriculum vitae e, dopo aver individuato il profilo idoneo per ricoprire le posizioni attualmente aperte procederà alle assunzioni.