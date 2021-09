Risparmio Casa, nota azienda attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di prodotti per la casa ha attivato nuove assunzioni di personale volte al ripianamento del proprio organico e ricerca sul territorio nazionale addetti scaffale e vicedirettori di punto vendita.

Nuove assunzioni negli store Risparmio Casa

Le assunzioni tuttora in atto riguardano persone anche senza un titolo specifico che avranno la possibilità di candidarsi direttamente utilizzando la procedura telematica attraverso il portale dell'azienda. Risparmio Casa, periodicamente effettua degli investimenti che portano a nuove assunzioni di personale volte a colmare i vuoti di organico e, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito dell'aziende, le selezioni sono aperte per addetti scaffale e vicedirettori di negozio che saranno inseriti nei punti vendita di Curtatone in provincia di Mantova, Villafranca (Verona), Brescia, Curno in provincia di Bergamo e Cassano d'Adda (Milano).

Si ricercano addetti scaffale

Gli addetti scaffale saranno responsabile della movimentazione della merce all'interno del proprio reparto con un ruolo fondamentale nell'allestimento della merce in negozio, dell'approvvigionamento del punto vendita e nell'assistenza alla clientela. Inoltre, si occuperanno della gestione del punto vendita, delle attività di carico/scarico merce con il rifornimento degli appositi scaffali e la relativa pulizia dell'intera area vendita. Per la posizione di addetto scaffale non viene specificato se richiesto un diploma di maturità ma è necessaria un'esperienza maturata nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito delle vendite, avere una disponibilità immediata ed una flessibilità oraria, resistenza a situazioni di stress, ottime doti di comunicazione e una disponibilità ad espletare le proprie mansioni su turni.

Selezioni anche per vicedirettori di negozio, i requisiti

I vicedirettori di punto vendita, invece, dovranno attuare quelle attività operative volte al raggiungimento degli obiettivi commerciali, pianificare i lavori e la gestione delle priorità, gestire i turni del personale, allestire il punto vendita e supervisionare tutte le attività relative alle operazioni di cassa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per questa posizione si richiede un'esperienza maturata nella GDO di almeno due anni, oltre ad avere ottime capacità di comunicazione, attitudine al lavoro in team, propensione al raggiungimento degli obiettivi commerciali e disponibilità a lavorare anche nei week-end. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte sul sito di Risparmio Casa ed inviare il proprio curriculum vitae online per la posizione lavorativa e sede desiderati.