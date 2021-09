L'azienda Ferrero, operante nel settore della produzione dolciaria, ha avviato le assunzioni di personale da inserire negli stabilimenti presenti sul territorio nazionale. Nello specifico, si ricercano operai di stabilimento e addetti alla manutenzione che contribuiranno al funzionamento degli impianti e garantiranno la continuità nella produzione. Bisognerà inviare il proprio curriculum vitae online, tramite il portale ufficiale dell'azienda.

Ferrero ricerca personale nei vari stabilimenti

Si tratta di una buona opportunità di lavoro per tutti coloro che sono in possesso di un diploma di maturità e che abbiano delle competenze specifiche in ambito tecnico.

Ferrero, infatti, seleziona personale con alto grado di preparazione, a sua volta da affiancare a persone esperte e altamente qualificate. Le risorse verranno avviate ad un ciclo formativo continuo che li guiderà nell'apprendimento delle proprie mansioni che dovranno essere svolte in completa autonomia.

Attualmente, dalle Offerte di lavoro si evince che l'azienda è interessata alle assunzioni per operai da introdurre negli stabilimenti di Balvano (Potenza), Pozzuolo Martesana (Milano), Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) e Alba in provincia di Cuneo. Inoltre, sono aperte le assunzioni per addetti manutenzione elettronica che saranno destinati nelle filiali di Balvano (PZ) e Sant'Angelo dei Lombardi (AV).

Assunzioni in corso per operai

Tutti coloro che si candideranno per la posizione di operaio dovranno garantire la continuità della produzione, cercando di ottemperare ai propri compiti secondo le direttivi ricevute dai responsabili. Inoltre, dovranno segnalare le eventuali anomalie agli addetti al ciclo manutentivo al fine di ripristinare i guasti e garantire il corretto andamento della produzione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Si potranno candidare tutti coloro che sono in possesso di competenze tecniche specifiche, che siano disponibili a lavorare su turni e che abbiano ottime capacità di organizzazione.

Selezioni anche per addetti manutenzione, i requisiti

Gli addetti alla manutenzione elettronica, invece, dovranno eseguire tutti gli interventi di manutenzione preventiva e predittiva sui guasti che si verificano all'interno degli stabilimenti.

Si occuperanno, infatti, della riparazione degli impianti e macchinari utilizzati per la produzione dolciaria. Eseguiranno la diagnostica su impianti elettrici ed elettronici. In questo caso, servirà un diploma in ambito tecnico, conoscenza tecnica di natura elettronica, attitudine all'analisi dei guasti e diagnostica su diversi processi, attitudine al problem solving, al lavoro di squadra e propensione ai lavori manuali ed operativi. Gli interessati alle assunzioni potranno inoltrare la propria candidatura attraverso il portale web dell'azienda Ferrero allegando il curriculum vitae.