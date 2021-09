Come lavorare nelle Ferrovie dello Stato? Trenitalia mette a disposizione offerte di lavoro, stage, percorsi di formazione e corsi per chi intende trovare occupazione nel grande gruppo italiano di trasporti. Il piano di assunzioni FS ha l'obiettivo di raggiungere le 31mila assunzioni entro dieci anni, volte a incrementare l'organico e sostituire il personale in uscita. Si propone nello stesso tempo di effettuare puntuali percorsi di formazione e aggiornamento, sia per il personale già attivo che per le nuove leve interessate a crescere professionalmente.

Di seguito, le nuove Offerte di lavoro aggiornate.

Ferrovie dello Stato Lavora con Noi: le offerte attive

Per ampliare l'organico nelle diverse sedi italiane, FS è alla ricerca costante di nuovo personale. Nello specifico le ultime offerte di lavoro inserite sono rivolte a sistemisti per la sede di Roma in possesso di Laurea in Ingegneria. La domanda va spedita entro il 22 settembre.

Entro il 21 settembre ci si può candidare per le posizioni di operatore per la manutenzione delle rotabili (sede di Rosignano in provincia di Livorno) e operatore addetto alla manutenzione armamento.

C'è tempo fino al 26 settembre per presentare domanda come responsabile digital e innovation. La risorsa verrà inserita nella sede di Bari.

Per la sede di Trieste, invece, si cercano dei tecnici per la manutenzione rotabili, che potranno candidarsi entro il 28 settembre. Per svolgere la mansione richiesta sono necessarie almeno tre attestati che confermino l'abilitazione agli organi di sicurezza previsti per il ruolo in essere.

Gli appartenenti alle Categorie Protette possono invece partecipare alle selezioni (entro il 28 settembre) per il ruolo di specialista contenzioso civile amministrativo.

Lavorare a tempo indeterminato in Trenitalia

Laureati e diplomati possono partecipare a giornate formative e di recruting finalizzate all'inserimento occupazione nelle varie sedi dislocate sul territorio nazionale. Sono diverse le posizioni che offrono contratto a tempo indeterminato.

Trenitalia mette inoltre a disposizione percorsi di formazione specialistica, master e corsi universitari per tutti gli studenti che abbiano il desiderio di crescere professionalmente nell'ambito di interesse.

Ferrovie dello Stato rende poi fruibili stage professionalizzanti finalizzati a un successivo inserimento nel settore ferroviario e delle infrastrutture. Per garantire un apprendimento mirato, è garantita la presenza di un tutor.

Per candidarsi alle offerte di lavoro attualmente disponibili, basta compilare il form presente nella sezione Lavora con noi di interesse. Sulla pagina dedicata, è anche possibile presentare domanda spontanea per ruoli specifici.