Nuove assunzioni da parte di Intesa Sanpaolo, che attualmente si sta concentrando sulle selezioni per diplomati. Difatti, ha recentemente aperto le assunzioni per agenti senior con partita Iva e gestori di filiale che saranno inseriti nelle varie sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Assunzioni per diplomati nel gruppo bancario

Importanti novità, quindi, per persone diplomate che desiderano avviare un percorso professionale all'interno di uno dei principali gruppi attivi nel settore bancario. Intesa Sanpaolo rappresenta una realtà in continua crescita anche in Italia e offre nuovi posti di lavoro per fare in modo che la clientela sia sempre aggiornata sulle notizie nel mondo finanziario e che riceva un'assistenza ottimale.

La banca, infatti, si avvale di oltre 90 mila collaboratori ed ha recentemente aperto nuove assunzioni di personale per l'inserimento di nuove risorse da inserire nel settore commerciale. Le Offerte di lavoro attualmente aperte, infatti, riguardano gestori di filiale e agenti senior con partita Iva.

Selezioni avviate per gestori di filiale

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per la posizione di gestore di filiale dovranno sviluppare e gestire il portafoglio clienti nell'ambito del territorio e dell'area di competenza, si relazioneranno con la clientela al fine di mantenere un approccio del tutto soddisfacente, lavoreranno all'interno del team per il raggiungimento degli obiettivi commerciali e dovranno costantemente aggiornarsi sulle novità del mercato e sulle innovazioni che potranno avere un impatto sul business bancario.

Per questa posizione potranno candidarsi tutti coloro che abbiano un'esperienza di almeno due o tre anni nel settore bancario e assicurativo o che abbiano una laurea in discipline economiche. Si richiedono anche dinamicità, flessibilità oraria, capacità nelle relazioni con i clienti e attitudine al lavoro in team.

I requisiti richiesti per agenti senior

Le assunzioni sono aperte anche per la figura di agenti senior che, invece, dovranno ampliare il portafoglio clienti ed opereranno nelle piazze di tutto il territorio nazionale. Dovranno sviluppare il cross-selling della banca e occuparsi dell'acquisizione di nuovi clienti, oltre a concentrarsi sul collocamento fuori sede di prodotti bancari trasnazionali.

In questo caso, sarà necessario un diploma di maturità ed una preferibile iscrizione al registro RUI dell'IVASS. Le risorse dovranno avere un'età compresa fra i 25 ed i 50 anni. Le candidature per le posizioni aperte dall'istituto Intesa Sanpaolo dovranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica attraverso il sito istituzionale della banca, dove le risorse potranno allegare il proprio curriculum.