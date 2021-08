Ferrovie dello Stato ha avviato una campagna di assunzioni per giovani laureati e per diplomati. Le Offerte di lavoro di Fs italiane interessano diverse città sul territorio nazionale tra cui Roma, Bolzano, Ancona, Bologna, Bolzano e Milano. Per candidarsi è necessario iscriversi alla piattaforma ufficiale del gruppo e inviare la propria candidatura in modalità telematica entro il 30 agosto per i neolaureati ed entro il 30 settembre per gli operatori diplomati.

Lavoro FS: le opportunità aperte ai neolaureati

Fs ha recentemente aperto le posizioni per neolaureati da assumere in tutta Italia.

In particolare sta cercando risorse che abbiamo da poco conseguito la laurea in Giurisprudenza oppure in Ingegneria gestionale. Coloro che saranno assunti avranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato e rivestiranno un ruolo centrale nell'ambito della mobilità, entrando in un contesto che punta a valorizzare le diversità, basando ogni iniziativa sull'etica e sulla responsabilità sociale.

I neolaureati saranno affiancati e supportati da colleghi più esperti che li aiuteranno ad acquisire nuove competenze da affiancare alle conoscenze acquisite durante il percorso universitario. Oltre alla laurea magistrale conseguita da massimo tre anni (in Giurisprudenza o Ingegneria gestionale), viene richiesta una buona conoscenza della lingua inglese e dei programmi informatici.

Le sedi di lavoro per i laureati in Giurisprudenza saranno Ancona, Roma, Milano, Bologna e Bolzano (per la sede di Bolzano è un requisito fondamentale essere in possesso del patentino di bilinguismo, almeno livello C1 di tedesco). Per i laureati in ingegneria gestionale la sede sarà Roma.

La scadenza per inviare la propria domanda di candidatura è fissata al 30 agosto.

Fs cerca operatori specializzati con diploma

Oltre ai neolaureati, Ferrovie dello Stato sta cercando anche operatori specializzati manutenzione infrastrutture che si occupino di attività pratico/operative inerenti a installazione, riparazione, manutenzione e verifica delle infrastrutture ferroviarie. Per candidarsi a tale offerta di lavoro, la cui sede è Bolzano, è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore in ambito meccanico, elettronico, di manutenzione e assistenza tecnica o ambiti affini, patente B, età compresa tra i 18 e i 29 anni, residenza nella provincia autonoma di Bolzano, possesso della dichiarazione di appartenenza linguistica.

Il contratto di lavoro offerto è inizialmente di apprendistato professionalizzante di 36 mesi, la scadenza è fissata al 30 settembre.

Per consultare e candidarsi a tutte le posizioni attive di Ferrovie dello Stato è necessario recarsi sulla piattaforma ufficiale del sito nella sezione "Jobs".