Intesa Sanpaolo ha aperto le selezioni per diplomati e laureati da inserire nelle sue filiali del territorio nazionale. Tra le posizioni disponibili sul sito ufficiale dell'azienda figurano quelle di agenti junior e stage. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica.

Intesa Sanpaolo: le assunzioni rivolte ai laureati

Gli aspiranti che sono in possesso di un diploma di laurea possono candidarsi per diverse posizioni aperte da Intesa Sanpaolo. Tra queste vi sono alcuni stage, come quelli di marketing operativo e anti financial crime analyst.

Il primo ha come sede lavorativa Milano ed è rivolto ai neolaureati nell'ambito della Comunicazione e marketing, con un particolare interesse per la comunicazione esterna. La figura, che deve avere capacità organizzative e doti relazionali, si occuperà dell'organizzazione degli eventi e dell'hospitality, oltre a curare le campagne pubblicitarie, pertanto dovrà conoscere i principali programmi informatici e la lingua inglese.

Lo stage anti financial crime analyst è rivolto ai neolaureati in Ingegneria Gestionale o Informatica o Data Science o Matematica e affini che abbiano una buona conoscenza della lingua inglese, familiarità con il mondo della statistica e con i linguaggi per elaborazioni dati.

Tale ruolo prevede un lavoro attivo all'interno della Direzione Anti Financial Crime del Gruppo Intesa Sanpaolo per sviluppare algoritmi e strumenti al fine di identificare e segnalare le operazioni finanziarie sospette. La sede del lavoro è Torino.

Offerte di lavoro Intesa Sanpaolo: si ricercano diplomati

L'istituto bancario ha avviato la selezione di personale da inserire all'interno delle proprie filiali.

I diplomati, ad esempio, possono candidarsi come agenti junior, mentre i laureati possono proporsi per diversi stage. In particolare gli agenti junior presteranno il proprio servizio nel mondo assicurativo e finanziario e intraprenderanno un percorso professionale in ambito commerciale. Per tale posizione Intesa Sanpaolo ricerca giovani con un'età compresa tra i 18 e i 38 anni su tutto il territorio nazionale.

Oltre al diploma di scuola superiore sono richiesti anche: orientamento al cliente, propensione a relazionarsi con i clienti, pianificazione e determinazione al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. Infine è necessario che le risorse siano iscritte agli elenchi Oam (Organismo agenti e mediatori) e abbiano la Partita Iva.

La prima parte della selezione sarà espletata mediante un'intervista in modalità telematica; coloro che riusciranno a passare tale fase saranno poi convocati per un colloquio presso la struttura interessata.