L'azienda Italo specializzata nel settore del trasporto di passeggeri ha indetto nuove assunzioni di personale da inserire con contratto a tempo indeterminato nelle sedi di Roma e Milano. Attualmente, infatti, ricerca macchinisti e referenti impianti di manutenzione per la sede di Nola (Napoli) che potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente online.

Italo pubblica nuove assunzioni

Si tratta di una buona opportunità di lavoro per tutti coloro che desiderano far parte di un'azienda solida ed in continua espansione. Italo, infatti, rappresenta una delle principali aziende presenti sul territorio nazionale e ha all'attivo oltre 1.900 dipendenti che operano in diversi settori: dall'amministrativo, al fiscale, al settore della circolazione e al tecnico.

Attualmente, secondo le recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale di Italo, l'azienda è interessata alle assunzioni per macchinisti da inserire nelle sedi di Roma e Milano e referenti impianti di manutenzione, i quali svolgeranno le loro mansioni nella sede di Nola (Napoli).

Selezioni in corso per macchinisti

I macchinisti avranno un ruolo di responsabilità all'interno dell'azienda e dovranno occuparsi della condotta dei treni ad alta velocità per conto di Italo. Inoltre, forniranno adeguata assistenza ai passeggeri informandoli sulle tariffe applicate ai biglietti e sulle tratte da svolgere. Potranno candidarsi alla posizione di macchinista, tutti coloro che siano in possesso di un diploma di maturità, che siano in possesso della Licenza Europea di condotta treni in corso di validità, del certificato complementare di categoria B e che abbiano un'esperienza maturata nel ruolo di macchinista.

Inoltre, dovranno essere disponibili alle trasferte a Roma e Milano e a lavorare su turni.

Si ricercano anche referenti impianti di manutenzione

Le assunzioni sono aperte anche ai referenti impianti di manutenzione che, invece, gestiranno i rapporti con il responsabile della manutenzione, monitoreranno le performance del soggetto responsabile della manutenzione, assicureranno il corretto stato dei rotabili in uscita dall'impianto di manutenzione, verificheranno la corretta applicazione dei processi manutentivi e assicureranno il corretto svolgimento delle ispezioni relative alla sicurezza.

In questo caso sarà necessario un diploma di maturità, esperienza nel settore ferroviario, conoscenza di base del materiale rotabile, conoscenza del pacchetto Office e dei software gestionali, disponibilità a trasferte sul territorio nazionale, buone capacità di comunicazione e di relazione, ottime doti organizzative e capacità nella pianificazione delle attività, oltre ad una propensione al lavoro di squadra. Le candidature dovranno essere inoltrate esclusivamente con la procedura telematica.