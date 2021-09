Aperte le assunzioni nel gruppo Poste Italiane, società attiva nel settore finanziario, postale e della corrispondenza. L'azienda, infatti, continua a selezionare personale anche con diploma da inserire nelle diverse filiali presenti su tutto il territorio nazionale. Le candidature potranno essere inoltrate secondo la procedura telematica presente sul sito istituzionale del gruppo.

Poste Italiane seleziona personale anche senza esperienza

Si tratta di una buona opportunità di lavoro per molti aspiranti che desiderano avviare una carriera solida all'interno di un gruppo in continua crescita.

Poste Italiane, infatti, rappresenta la realtà giusta per poter far carriera nel settore finanziario, creditizio e postale. Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro diramate sul sito istituzionale, il gruppo è interessato alle assunzioni per figure diplomate ed in particolare ricerca consulenti finanziari e addetti front-end che opereranno nelle diverse sedi presenti su tutto il territorio nazionale.

Assunzioni per la posizione di consulente finanziario

I consulenti finanziari avranno un ruolo fondamentale nella gestione dello sportello finanziario e saranno un punto di riferimento per tutti coloro che richiederanno assistenza presso le filiali del gruppo. Difatti, si occuperanno delle attività di vendita e promozione di prodotti e servizi offerti dal gruppo.

Forniranno continua assistenza alla clientela e faranno in modo di rispondere alle esigenze e ai dubbi cercando di risolvere le eventuali problematiche. Per candidarsi alla posizione di consulente finanziario è necessaria una laurea in materie economiche, capacità di relazione, ottima conoscenza del pacchetto Office e attitudine alla pianificazione delle attività.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I candidati che supereranno l'apprendistato verranno inseriti in un contesto formativo che precederà l'assunzione diretta in azienda.

Si ricercano addetti front-end, serve diploma

Gli addetti al front-end, invece, saranno inseriti nelle sedi presenti nella provincia autonoma di Bolzano e avranno il compito di promuovere i servizi assicurando lo svolgimento di tutte le procedure operative ed amministrative e rispettando le normative vigenti.

Dovranno, inoltre, fornire le informazioni necessarie alla clientela. In questo caso, sarà richiesto il diploma di scuola superiore, il patentino di bilinguismo, oltre ad avere ottime capacità di relazione con la clientela, attitudine al lavoro di gruppo e propensione ai lavori impiegatizi. Non viene richiesta una precedente esperienza nel settore. Gli interessati alle assunzioni potranno candidarsi direttamente online con la procedura telematica presente sul sito istituzionale del gruppo Poste Italiane, dove potranno allegare il proprio curriculum vitae.