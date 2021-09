Il mese di settembre è ricco di opportunità per chi volesse partecipare a vari Concorsi Pubblici. Infatti le principali selezioni finalizzate all'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato riguardano:

l'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 2.420 funzionari amministrativi con scadenza 30 settembre;

l'Ufficio del processo con 8171 posti e scadenza al 23 settembre;

il Mef per 500 posti con termine fino al 20 settembre;

la Marina Militare con 212 volontari Vfp 4 con scadenza 12 settembre;

la Regione Piemonte per 280 nuove unità con scadenza 10 ottobre;

la Guardia di finanza con 1409 allievi finanzieri e scadenza al 9 ottobre.

Le posizioni aperte sono dirette a reclutare laureati, diplomati e, in alcuni casi, anche diplomati con licenza di terza media.

Selezioni Agenzia Entrate e Mef, candidature fino al 30 settembre

I bandi di candidatura per l'Agenzia delle Entrate sono tutti a tempo indeterminato e prevedono l’assunzione di 2320 funzionari per attività amministrativo-tributaria. In particolare:

370 funzionari saranno impiegati presso le Strutture Centrali : 20 per attività di controllo di gestione; 10 per attività connesse alla protezione dei dati; 70 per attività legali; 220 per attività fiscali; 50 per attività di fiscalità internazionale;

saranno impiegati presso le : 20 per attività di controllo di gestione; 10 per attività connesse alla protezione dei dati; 70 per attività legali; 220 per attività fiscali; 50 per attività di fiscalità internazionale; 1950 funzionari andranno nelle Direzioni Regionali.

Una seconda selezione pubblica per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, prevede l’assunzione a tempo indeterminato di 100 funzionari informatici:

25 data analyst in ambito fiscale;

25 analisti infrastrutture e sicurezza informatica;

50 data scientist.

Quanto ai requisiti per concorrere è richiesta la laurea triennale e titoli equiparati.

Nel dettaglio, concorrono i laureati in Scienze dei servizi giuridici, Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze economiche oppure Scienze dell’Economia e della gestione aziendale. Il concorso prevede: una prova attitudinale di logica e una prova professionale (sulle materie tecniche); un tirocinio retribuito; infine una prova orale.

Le date svolgimento della prova oggettiva attitudinale e tecnico professionale saranno pubblicate 15 ottobre 2021. La domanda può essere presentata solo online tramite il sito dell'Agenzia delle entrate, utilizzando un valido indirizzo Pec.

La partecipazione al concorso non prevede il pagamento di alcuna tassa. Quanto al bando per 500 esperti del Mef, le assunzioni sono così suddivise:

198 unità per il profilo economico;

125 unità per il profilo giuridico;

73 unità per il profilo statistico-matematico;

104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale.

Viene prevista la stipula di contratti a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, fino al massimo al 31 dicembre 2026.

Le candidature andranno inviate per via telematica, a mezzo del sistema Step-One 2019, messo a disposizione da FormezPA. La selezione prevede una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, e una valutazione dei titoli.

Ufficio del processo: 8171 laureati in legge ed economia

Per partecipare al bando dell'Ufficio del processo, su base distrettuale - indetto dal Ministero della Giustizia - è sufficiente un titolo di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, Scienze economiche, Scienze politiche e delle relazioni internazionali. La domanda può essere presentata per uno solo dei codici di concorso per via telematica, compilando il modulo elettronico sul sistema Step-One 2019, previa registrazione del candidato allo stesso sistema.

Sarà necessario aver attivato lo Spid e la Pec. Il concorso prevede una fase di valutazione titoli e una prova scritta unica. Anche in questo caso sono previsti contratti a tempo determinato.

Bando Marina Militare per il reclutamento di 212 volontari Vfp 4

Possono partecipare al concorso dei volontari della Marina Militare i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e di età non superiore ai 30 anni. La selezione si articola in una prova a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale; nell’accertamento dell’idoneità psico-fisica e dell’idoneità attitudinale per i concorrenti provenienti dal congedo; nella valutazione dei titoli. La domanda di partecipazione al concorso straordinario della Marina militare dovrà essere presentata accedendo al portale web dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa.

Si segnala anche il bando della Regione Piemonte per 280 nuove assunzioni aperto a diplomati e laureati. I posti di lavoro sono tutti a tempo pieno e indeterminato e per categorie C e D. Si attende invece ancora il bando per il concorso relativo all’assunzione di 100 assistenti e 50 operatori alla custodia, vigilanza, accoglienza al ministero della Cultura.