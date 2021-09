Il gruppo bancario Unicredit, uno dei più importanti d'Italia, ha avviato nuove assunzioni di personale da inserire con contratto a tempo indeterminato nelle varie filiali presenti sul territorio nazionale. Nel dettaglio, le assunzioni sono riservate ai consulenti di filiale e addetti AML che potranno candidarsi utilizzando la procedura telematica.

Unicredit ricerca personale in Italia

Le assunzioni in Unicredit, infatti, rappresentano una buona opportunità di impiego per tutti coloro che desiderano far carriera all'interno di uno dei principali gruppi bancari e assicurativi presenti anche in Italia.

L'istituto di credito ha da tempo dato il via libera a nuovi investimenti volti anche a nuove assunzioni di personale da inserire nelle varie sedi italiane e, per il potenziamento del proprio organico, ricerca per le filiali di Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona la figura professionale di consulente di filiale. Inoltre, per la sola sede di Milano, Unicredit è interessata alle assunzioni per addetti AML che si occuperanno del rispetto della normativa antiriciclaggio.

Assunzioni in corso per consulenti di filiale

Secondo le Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale del gruppo bancario, infatti, i consulenti di filiale avranno un ruolo principale nella promozione dei servizi assicurativi e bancari, nella gestione della clientela e dell'intero portafoglio affidato cercando di proporre le soluzioni migliori e rispondere alle esigenze dei risparmiatori e degli investitori.

Saranno responsabili anche del raggiungimento di ottimi obiettivi commerciali, anche in collaborazione con i colleghi senior. Per questa posizione si richiede una laurea di primo o secondo livello, buon uso della strumentazione digitale, disponibilità a mobilità e trasferte, ottima conoscenza della lingua inglese e abilità nell'instaurare un ottimo rapporto con la clientela.

Posti per addetti AML

Tutti i candidati per la posizione di addetto AML, invece, dovranno essere in grado di effettuare le analisi finalizzate all'individuazione delle possibili ripercussioni delle norme di legge sui processi interni e dovranno presidiare i processi correlati alle norme sensibili nell'ambito della normativa antiriciclaggio.

Si richiede una pregressa esperienza nel medesimo settore, una conoscenza della lingua inglese, predisposizione alla redazione di documenti e circolari, ottima conoscenza del pacchetto Office e attitudine al lavoro di squadra. Gli interessati alle assunzioni in Unicredit potranno inoltrare il proprio curriculum vitae alla sezione dedicata del sito istituzionale del gruppo bancario, dove potranno scegliere la posizione e le sedi che si addicono alle loro esigenze.