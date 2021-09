Ancora assunzioni nel noto istituto bancario Unicredit. L'istituto di credito ha avviato le selezioni per consulenti di filiale da inserire nelle sedi di Roma, Torino, Milano, Verona, Palermo, Bologna, Modena e Napoli. L'azienda offre le assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Unicredit lancia le assunzioni nelle filiali d'Italia

Le assunzioni nella banca Unicredit rappresentano una buona occasione per tutti coloro che desiderano avviare un percorso di carriera solido all'interno di una squadra dinamica. Far parte di Unicredit, infatti, vuol dire accrescere le proprie competenze nel settore bancario, assicurativo e finanziario anche grazie all'ausilio di personale qualificato che guiderà le risorse nell'apprendimento delle proprie mansioni.

Con i suoi 84.245 dipendenti, infatti, mira a potenziare i propri servizi e, grazie a nuove assunzioni verranno inserite nuove risorse all'interno della divisione commerciale del gruppo. Attualmente, le Offerte di lavoro si concentrano sulla figura di consulenti di filiale da inserire nelle sedi di Modena, Napoli, Bologna, Verona, Palermo, Milano, Torino e Roma.

Si ricercano consulenti di filiale

Tutti coloro che decideranno di candidarsi per la posizione di consulente di filiale saranno avviati ad un percorso formativo ben strutturato e mirato all'ampliamento del proprio bagaglio di conoscenze in ambito finanziario, bancario e assicurativo. Dovranno, difatti, essere in grado di gestire le relazioni con la clientela e cercare di soddisfare i bisogni dell'ampio bacino di clientela, intercetteranno le necessità dei clienti cogliendo le migliori opportunità commerciali, dovranno raggiungere gli obiettivi prefissati fornendo anche un'adeguata assistenza alla clientela e ricercando la condivisione delle conoscenze acquisite e delle informazioni e collaboreranno con i colleghi più esperti per il raggiungimento degli obiettivi commerciali facendo leva anche sui percorsi formativi espletati.

I requisiti richiesti

I candidati ideali dovranno essere in possesso di una laurea di primo o di secondo livello in materie economiche o giuridiche, aver conseguito un'ottima votazione, avere una predisposizione nella risoluzione dei problemi, buona conoscenza della lingua inglese, energia e capacità di adattamento di relazionarsi con il pubblico.

Tra i requisiti, anche disponibilità a mobilitarsi sul territorio nazionale, capacità di comunicazione e orientamento al risultato. Non viene richiesta una precedente esperienza nel settore bancario. Le candidature potranno essere inoltrate online direttamente sul sito istituzionale di Unicredit: le risorse potranno selezionare l'offerta di lavoro scelta e cliccare sul tasto "Apply now" per sottoporre la propria candidatura.