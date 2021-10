Amadori ha recentemente inserito Offerte di lavoro nella pagina delle carriere del suo portale web. Le posizioni sono aperte a diplomati da impiegare nella produzione e laureati nell'area controllo qualità. I relativi annunci non riportano scadenze per potersi candidare e, in ogni caso, l'invio del curriculum può farsi esclusivamente online tramite la stessa sezione del portale indicata sopra. Inoltre, l'azienda offre la possibilità di effettuare una candidatura spontanea riempiendo un apposito modulo telematico.

Le ricerche in corso per le aree produzione e controllo qualità

Uno dei più recenti annunci di Amadori descrive la ricerca di operai da impiegare nell'area produzione mangimi. In pratica, il lavoratore dovrà scaricare i cereali in entrata, trasformarli nel mangime controllando anche il funzionamento corretto degli impianti produttivi e infine caricare tale prodotto nei camion pronti alla spedizione. Per questo ruolo l'azienda richiede diplomati tecnici, ovvero di tipo agrario, elettrico, elettrotecnico o meccanico, che abbiano esperienza in ambiti produttivi alimentari e che sappiano usare il muletto e i mezzi elevatori necessari allo svolgimento di questa attività. Il contratto lavorativo sarà a tempo pieno, determinato e i turni saranno di mattina e di pomeriggio.

La sede della ricerca è Monte di Malo, provincia di Vicenza.

L'altra posizione aperta è lo specialista sicurezza e controllo qualità. In questo caso, il nuovo assunto dovrà collaborare con il responsabile alla creazione delle regole necessarie a garantire la sicurezza e la qualità dei processi e dei prodotti. In più egli effettuerà le ispezioni degli ambienti lavorativi, parteciperà alle riunioni in cui si discute di come vengono rispettate le norme indicate prima, si occuperà anche di formare i dipendenti sulle procedure da rispettare e il tutto allo scopo di ottenere i certificati di qualità.

Per questa posizione sono ricercati laureati in materie scientifiche, ovvero in scienze e tecnologie alimentari, scienze delle produzioni animali, agraria, chimica e scienze biologiche. Fondamentale è anche il possesso di almeno due anni di esperienza in questo campo e la conoscenza di normative della qualità come Iso9001, Brc, Ifs.

Il candidato dovrà sapere bene l'inglese e saranno preferiti coloro che hanno il domicilio nei pressi del luogo di lavoro, ovvero Cesena. L'inquadramento prevede un contratto a tempo pieno e determinato.

Da considerare è anche l'annuncio che riguarda la ricerca di manutentori meccanici i quali si dedicheranno alla riparazione degli impianti, di ogni altro macchinario aziendale ed effettueranno controlli per verificare che tutto funzioni correttamente e in modo efficiente. Quanto ai requisiti, saranno reclutati diplomati in ambito meccanico, elettrico o elettronico che abbiano esperienza di almeno quattro anni nelle varie attività di cui si caratterizza questo mestiere. Il contratto di lavoro è lo stesso della posizione da operaio ma invece di due turni se ne faranno tre e si potrà essere chiamati anche nei giorni festivi.

La sede lavorativa sarà San Vittore di Cesena.

Come candidarsi online

Per candidarsi online bisogna digitare "Amadori lavora con noi" su un qualsiasi motore di ricerca in modo da avere a disposizione il link che collega al portale del lavoro. Al suo interno, il pulsante giallo "Invia il tuo CV" condurrà a una pagina dove poter effettuare subito una candidatura spontanea oppure proseguire cliccando in alto su "Offerte di lavoro". In quest'ultimo caso, si avrà accesso all'elenco delle posizioni aperte, incluse le tre descritte sopra; basterà cliccare la propria scelta per leggerne la descrizione e per completare l'invio del curriculum usando il pulsante "Candidati".