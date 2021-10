Dalla sezione del lavoro del sito ufficiale di Fincantieri risultano posizioni aperte nelle aree progettazione e acquisti rivolte a diplomati e laureati. Dagli annunci emerge anche che le ricerche non prevedono date di scadenza per effettuare le candidature e i curriculum devono essere inviati esclusivamente online. Inoltre, attraverso la stessa pagina delle carriere è possibile proporre una candidatura spontanea nel caso in cui nella lista delle opportunità lavorative non dovesse comparire il ruolo ricercato.

Le ricerche in corso nelle aree progettazione e acquisti di Fincantieri

La campagna assunzioni nell'area progettazione di Fincantieri prevede la ricerca di vari addetti tra cui il progettista il quale dovrà sviluppare le caratteristiche tecniche del motore di una nave nel momento in cui viene costruita. Inoltre, egli si dedicherà anche alla preparazione della documentazione necessaria ai lavori e collaborerà all'attuazione degli interventi necessari per risolvere i problemi che posso incorrere durante le fasi di realizzazione del mezzo di trasporto marittimo. Il requisito base richiesto al candidato è il possesso di un diploma nautico, industriale o comunque a indirizzo meccanico; a questo si aggiungono la conoscenza dell'inglese e la dimestichezza nell'uso del programma informatico CAD o in via facoltativa del software Bentley Microstation.

L'inquadramento non viene indicato per cui si presume venga trattato durante il colloquio e si andrà a lavorare a Riva Trigoso, provincia di Genova.

Nell'area acquisiti, invece, la figura attualmente ricercata è il buyer e nella pagina del lavoro ne risultano menzionati più tipi. Uno per esempio è il buyer Fincantieri Si e tra i compiti del selezionato vi sono: l'acquisizione del fornitore tramite gara, l'assegnazione del relativo codice, il controllo costante della sua qualità e l'emissione degli ordini di acquisto.

Come requisito di partenza l'azienda chiede il possesso di una laurea in ambito tecnico ma non specifica la tipologia precisa, mentre non meno importanti sono l'esperienza di almeno 2 anni nel settore, la conoscenza dell'inglese e di Office. Anche in questo caso non viene fatto cenno dell'inquadramento ma viene indicata Trieste come sede in cui si lavorerà.

Un altro esempio di questo ruolo è il buyer junior richiesto specificamente dal ramo aziendale dedicato alla costruzione di navi per il trasporto mercantile. In questo caso, rispetto alla posizione precedente il candidato sarà più concentrato sull'ottimizzazione del portafoglio fornitori al fine di rendere più efficiente il rapporto tra costi, ricavi e profitti. I partecipanti al reclutamento dovranno avere obbligatoriamente: una laurea in economia o ingegneria, esperienza di almeno 2 anni e dimestichezza nel parlare e scrivere in inglese. Non viene descritto il contratto lavorativo e si verrà assegnati agli uffici di Trieste.

Come candidarsi online

Le candidature online alle Offerte di lavoro di cui si è parlato prevedono l'accesso al portale aziendale delle carriere e quindi bisogna digitare 'fincantieri lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e poi cliccare il link 'Posizioni aperte' che compare sotto al nome del portale.

A questo punto comparirà subito l'elenco delle posizioni attualmente aperte, incluse le tre descritte sopra. Un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione e basterà usare il pulsante 'Invia Cv' per inserire i propri dati e completare la domanda di lavoro.