Sulla pagina web del lavoro di Granarolo risultano ricerche in corso di addetti alla contabilità delle fatture attive, alla gestione del magazzino e al controllo delle performance aziendali. All'interno degli annunci ufficiali non sono menzionate date di scadenza per candidarsi e nel caso dei contabili possono partecipare alle selezioni anche i diplomati; per le altre due figure professionali invece sono richiesti esclusivamente i laureati. Si precisa che le candidature possono effettuarsi online secondo le modalità riportate negli annunci stessi.

Le ricerche in corso di diplomati e laureati

La prima posizione aperta da considerare è quella rivolta ai diplomati, anche se possono fare domanda anche i laureati, e si tratta dell'addetto alla contabilità delle fatture attive. Le attività previste per questo ruolo sono: la preparazione delle fatture elettroniche e non verso clienti nazionali, europei ed extraeuropei; la risoluzione dei problemi che possono verificarsi durante l'invio di tali documenti, il controllo delle bolle di accompagnamento e la tenuta dei registri Iva. Il candidato ideale dovrà essere diplomato o in possesso di una laurea in economia, sapere i principi contabili e gli aspetti fiscali in merito alla documentazione oggetto di questo lavoro, avere abilità analitiche, preferibilmente dimestichezza con l'applicativo SAP ed è gradita un'esperienza di almeno 2 anni in analoghi contesti lavorativi.

L'inquadramento sarà a tempo determinato e si lavorerà presso gli uffici aziendali di Bologna.

Quanto alla ricerca di addetti alla gestione del magazzino, le mansioni consistono nel verificare il rapporto tra andamento delle vendite e situazione delle scorte e nel pianificare le richieste dei prodotti. Ai candidati viene chiesta una laurea in ingegneria gestionale, economia o statistica e sono preferiti coloro che hanno esperienza in ruoli di questo tipo.

In più, la conoscenza dell'inglese e la capacità di utilizzare i programmi informatici di base costituiscono ulteriori requisiti. Il contratto lavorativo sarà a tempo indeterminato e si verrà assegnati alla sede di Bologna.

Altra figura ricercata attualmente è l'addetto al controllo delle performances aziendali il quale si dedicherà principalmente all'analisi dei risultati a livello di ricavo e profitto.

In aggiunta, egli dovrà anche esaminare gli scostamenti rispetto al budget e preparerà i report necessari a realizzare le previsioni relative all'anno successivo. In quest'ultimo caso i requisiti base per partecipare alla campagna assunzioni sono: il possesso di una laurea in economia o ingegneria ed esperienza di almeno 2 anni. A questi si aggiungono la conoscenza dei principi contabili, del software SAP e dell'inglese. Anche questo annuncio prevede il tempo indeterminato e si potrà lavorare a Bologna o in una delle sedi dell'Emilia Romagna.

Le domande di lavoro

Le candidature vanno effettuate online utilizzando la sezione lavoro del sito ufficiale aziendale. Per accedervi, la prima cosa da fare è digitare 'granarolo lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca così da ottenere il relativo link.

Cliccando quest'ultimo compare immediatamente la lista delle posizioni aperte, incluse quelle trattate finora e non bisognerà fare altro che cliccare la propria scelta. A questo punto, apparirà una descrizione e i pulsanti per inviare il curriculum.