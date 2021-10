La nota catena di negozi di cosmetica e profumeria Acqua & Sapone ha avviato nuove assunzioni di personale volte all'ampliamento del proprio organico e, attualmente sta ricercando in ambito nazionale assistenti alle vendite che potranno crescere sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista professionale.

Acqua & Sapone ricerca personale in Italia

Le ricerche in corso sono rivolte a giovani privi di un'occupazione, i quali avranno la possibilità di intraprendere un percorso professionale stimolante all'interno di un'azienda in continua espansione.

Acqua & Sapone, infatti, rappresenta un punto di riferimento per molti consumatori e, nell'ottica della campagna per il potenziamento del proprio organico ha deciso di puntare sulle assunzioni di giovani da inserire nei diversi punti vendita presenti sul territorio italiano. Secondo le Offerte di lavoro, sono aperte le assunzioni per i punti vendita di Costa Volpino, Trescore Balneario in provincia di Bergamo e nei negozi presenti nella provincia di L'Aquila.

Assunzioni per assistenti alla vendita

Le risorse verranno appositamente formate anche con l'affiancamento di un tutor aziendale e avranno la possibilità di apprendere le basi tecniche per iniziare a svolgere le proprie mansioni nel settore vendite e nella grande distribuzione organizzata.

Gli assistenti alle vendite, infatti, si occuperanno di fornire un'adeguata assistenza all'ampio bacino di clientela fornendo le informazioni necessarie sui prodotti e sulle promozioni in corso e facendo in modo di rendere la loro esperienza di acquisto piacevole e confortevole. Gestiranno in completa autonomia il proprio reparto e supporteranno i responsabili nella scelta dei prodotti da sottoporre al cliente finale.

Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nella sistemazione della merce negli appositi scaffali, nel rifornimento dei bancali e nel procedere all'ordinazione della merce dal punto logistico, il quale provvederà al continuo approvvigionamento del punto vendita. Svolgeranno anche le operazioni di incasso e di resi.

I requisiti

Per candidarsi alla posizione di assistente alla vendita, le risorse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: bellezza e cura del punto vendita, capacità nelle relazioni interpersonali, attitudine al lavoro in team, capacità di apprendimento, conoscenza dei principali software informatici e del pacchetto Office ed una disponibilità a lavorare su turni anche nei giorni festivi.

Tutti gli interessati alle assunzioni in Acqua & Sapone potranno consultare tutte le posizioni aperte e candidarsi direttamente online per la posizione prescelta allegando sul form predisposto il proprio curriculum vitae.