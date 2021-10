Sono tuttora in corso le selezioni per la realizzazione di un film diretto dal regista Massimo Paolucci e da girarsi in provincia di Terni. Sono inoltre aperti i casting per uno spot televisivo per la vendita di divani, con riprese da effettuarsi nei pressi di Milano.

Soldato sotto la luna

Per un film dal titolo Soldato sotto la luna, per la regia di Massimo Paolucci, prosegue la selezione di figuranti e piccoli ruoli. Il film verrà prodotto da PH Neutro Film e le riprese verranno effettuate nei prossimi mesi di novembre e dicembre in Umbria, nell'ambito della provincia di Terni, tra San Gemini, Terni e Narni.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso ambosessi maggiorenni di età non superiore a 70 anni, sia per piccoli ruoli che per figurazioni. Coloro che intendono candidarsi per i piccoli ruoli devono però anche dimostrare pregresse esperienze in ambito cinematografico o recitativo in genere. L'interesse della produzione è rivolto sia a soggetti dal look moderno che dal look in stile anni'40. I prossimi casting si terranno domenica 31 ottobre e lunedì 1 e martedì 2 novembre a Narni (Terni), all'Hotel La Rocca (Via Flaminia Terrana, 508) sempre con il seguente orario: dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Si richiede di non presentarsi direttamente ma di inviare prima la disponibilità della propria presenza, con relativa indicazione di data e fascia oraria, a questo indirizzo di posta elettronica: soldatosottolalunacasting@gmail.com.

I candidati che prenderanno parte alle riprese verranno retribuiti in base al contratto collettivo nazionale di lavoro.

Uno spot televisivo

Per la realizzazione di uno spot, che andrà in onda su reti televisive nazionali, sono in corso i casting finalizzati alla ricerca di comparse. Le riprese verranno effettuate intorno alla metà del mese di novembre (nell'ambito di una sola giornata) nei dintorni di Milano, entro un salone espositivo, e lo spot avrà lo scopo di pubblicizzare la vendita di divani.

La richiesta in questione è indirizzata alle ricerca di cinque coppie reali, di età compresa tra 25 e 65 anni, due ragazze di bellissima presenza tra 25 e 30 anni e un uomo con capelli bianchi e statura intorno a 1, 70. Verranno preferite le candidature dalla Lombardia ma senza escludere quelle provenienti da altre regioni, tanto che per i non residenti in Lombardia scelti per le riprese la produzione provvederà alle relative spese di spostamento.

Gli interessati a prendere parte alle selezioni sono tenuti a inviare quanto prima, unitamente ai propri dati personali e di contatto, due fotografie (attuali e senza occhiali da sole) in primo piano e a figura intera, al seguente indirizzo di posta elettronica: robertolauristudio@gmail.com, inserendo nell'oggetto: Divani. Per quanto concerne le coppie si devono inviare esclusivamente foto scattate insieme.