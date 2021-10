Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 29 ottobre è stata pubblicato un avviso recante la riapertura dei termini dei concorsi pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 242 posti di funzionario di area C per laureati e 63 posti per impiegato di area B rivolti ai diplomati. I posti sono tutti a tempo indeterminato.

Bando ACI: posti a bando e inoltro domanda entro il 29 novembre

In particolare c'è tempo fino alle ore 11:59 del 29 novembre per presentare domanda. Tutti i titoli ed i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dai candidati alla data del 5 dicembre 2019 scadenza del bando oggetto di modifica.

Ne consegue che la domanda deve esser presentata per entrambi i profili esclusivamente in via telematica e bisogna compilare tutti i campi obbligatori del modulo elettronico. Occorre però prima registrarsi per creare il proprio Account. La registrazione è un’operazione necessaria solo per il primo accesso.

Si ricorda che i posti a concorso riguardo ai 242 funzionari sono i seguenti:

5 funzionari specializzati in Contabilità Pubblica; dove è richiesta Laurea in Economia;

specializzati in Contabilità Pubblica; dove è richiesta Laurea in Economia; 4 funzionari con competenza in materia di Gestione dei Fondi Europei; per laureati in Economia, Lingue Straniere, Giurisprudenza;

con competenza in materia di Gestione dei Fondi Europei; per laureati in Economia, Lingue Straniere, Giurisprudenza; 8 funzionari esperti in Contrattualistica; dove è richiesta la Laurea Magistrale in Legge;

esperti in Contrattualistica; dove è richiesta la Laurea Magistrale in Legge; 3 funzionari addetti alle Politiche del Turismo; è indispensabile la Laurea Specialistica o la Laurea Magistrale in Economia e management del turismo;

addetti alle Politiche del Turismo; è indispensabile la Laurea Specialistica o la Laurea Magistrale in Economia e management del turismo; 8 addetti al Reporting , dove è necessaria la Laurea in Economia;

addetti al Reporting dove è necessaria la Laurea in Economia; 4 esperti in materia di Web Communication e Social Media, dove è richiesta la laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità;

esperti in materia di Web Communication e Social Media, dove è richiesta la laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità; 10 addetti Amministrativi; per laureati in Economia e Giurisprudenza;

addetti Amministrativi; per laureati in Economia e Giurisprudenza; 200 Amministrativi da impiegare nelle sedi territoriali dell’Ente elencate sul bando.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2022 e sul sito istituzionale dell’Ente, sarà data comunicazione del giorno, dell’ora e delle modalità di svolgimento della prova.

Prove d'esame e selezione

Per i candidati in area C è prevista solo una prova scritta e una prova orale. La prova scritta di 100 domande si supera con un punteggio di 21/30. La prova orale si intende superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno 21/30.

I candidati ai profili dell’area B invece dovranno affrontare le seguenti prove:

test scritto di 120 domande a risposta multipla con quiz attitudinali, diritto amministrativo, diritto civile, informatica, cultura generale e lingua inglese;

di 120 domande a risposta multipla con quiz attitudinali, diritto amministrativo, diritto civile, informatica, cultura generale e lingua inglese; colloquio orale

Non è prevista per entrambi i profili, la consueta prova preselettiva.