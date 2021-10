Credem, istituto bancario presente in Italia, ha avviato le assunzioni per diplomati e laureati da inserire nelle filiali presenti sul territorio nazionale. Le assunzioni riguardano consulenti finanziari e addetti allo sportello da reperire mediante il cosiddetto "Progetto Giovani".

Credem offre nuove opportunità lavorative

Si tratta di un'opportunità per tutti coloro che desiderano avviare una carriera professionale all'interno del gruppo bancario e far parte in una realtà in costante crescita. Credem, infatti, rappresenta una delle principali banche presenti sul territorio nazionale e, al fine di inserire giovani diplomati all'interno delle filiali, ha dato vita al Progetto Giovani volto proprio a formare le nuove generazioni e fare in modo che possano intraprendere un percorso stimolante, oltre ad apprendere le conoscenze necessarie per poter lavorare in sintonia all'interno della divisione commerciale del gruppo bancario.

Attualmente la banca ha lanciato le assunzioni per corporate banker da inserire nelle aree di Busto Arsizio, in provincia di Varese, Brescia, Torino, Bologna, in Emilia Romagna e nelle Marche, e di addetti allo sportello che opereranno nelle filiali presenti sul territorio nazionale.

Assunzioni per corporate banker

I corporate banker si occuperanno della promozione di servizi e prodotti finanziari e, per questo motivo, dovranno conoscere il mercato di riferimento. Proporranno le migliori soluzioni alla clientela e cercheranno di soddisfare le loro richieste risolvendo le eventuali problematiche. Le risorse dovranno avere una pregressa esperienza maturata in primari istituti di credito in ambito nazionale ed internazionale, una solida preparazione professionale in ambito finanziario e creditizio, attitudini commerciali e propensione allo sviluppo di nuove relazioni.

Si ricercano addetti allo sportello, i requisiti

Gli addetti allo sportello, invece, saranno inseriti con il Progetto Giovani e ricopriranno il ruolo iniziale di back-office. Inoltre, avranno la possibilità di crescere dal punto di vista professionale e occupare posti di rilievo, ovvero, far parte del virtual contact center o della direzione centrale occupando ruoli specialistici negli ambiti legal, compliance, audit, finanza, analisi dati e marketing.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le Offerte di lavoro sono rivolte a persone diplomate, laureate o professionisti con esperienza che abbiano buone capacità di comunicazione e che siano in grado di utilizzare gli strumenti informatici. Gli interessati alle assunzioni potranno consultare le posizioni aperte sul sito Credem e inviare il proprio curriculum direttamente online per la posizione desiderata.