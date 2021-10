La società Enel ha recentemente aperto delle selezioni lavorative per nuove risorse da assumere nel proprio organico. In particolare vi sono due selezioni che riguardano lavoro d'ufficio in due specifiche aree aziendali, ovvero nel ramo fornitori (come vendor Relationship Management Category specialist) e in quello della comunicazione (come advertising Communication specialist). Entrambe le selezioni offrono contratti a tempo indeterminato.

Per partecipare alla campagna di reclutamento bisogna accedere alla sezione delle carriere del portale aziendale e non ci sono date di scadenza per candidarsi.

I candidati potranno fornire i propri dati e allegare il curriculum soltanto dopo essersi registrati al sito ufficiale dell'azienda.

Le figure ricercate

Tra le persone ricercate da Enel per lavoro d'ufficio vi sono gli specialisti delle relazioni con i fornitori (come "vendor Relationship Management Category specialist") i quali avranno una serie di compiti da eseguire come per esempio la gestione delle varie categorie di prodotti e l'inserimento dei loro codici nel sistema informatico SAP. I candidati dovranno inoltre rendere efficiente il rapporto con i fornitori analizzando i dati e proponendo migliorie tecniche. Tra i requisiti indispensabili richiesti per questa posizione vi sono: il possesso di una laurea in economia o ingegneria; occorre inoltre avere almeno due anni di esperienza in questo campo, la conoscenza di Office, di linguaggi di programmazione come SQL e Java, dimestichezza con le analisi di dati e l'uso di database e infine la conoscenza dell'inglese.

L'inquadramento sarà a tempo indeterminato e si andrà a lavorare presso la sede di Roma. L'offerta è stata pubblicata il 18 ottobre e non risulta avere una scadenza predeterminata.

Un altra posizione aperta per impiegati è la ricerca di specialisti della comunicazione (come "advertising Communication specialist"). In questo caso, la figura assunta avrà il compito principale di gestire le campagne pubblicitarie dell'azienda in base ai bisogni di ciascuna area interna.

Egli dovrà anche collaborare con agenzie esterne, fornendo loro informazioni sull'impatto di ciascuna pubblicità sulle performance economiche aziendali. Questo ruolo richiede: il possesso di una laurea in economia, o scienze della comunicazione, o marketing o simili; occorre inoltre avere almeno tre anni di esperienza in questo ambito, saper usare i diversi canali pubblicitari sia online che offline, conoscenza dell'inglese e preferibilmente di un programma di grafica. Il lavoro sarà a tempo indeterminato e le assunzioni potranno riguardare le sedi sparse sul territorio nazionale. L'offerta è stata pubblicata il 14 ottobre e non risulta avere una scadenza predeterminata.

Come avanzare la candidatura

La candidatura va eseguita online sul portale aziendale di Enel: per ottenere il link bisognerà digitare 'Enel lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca. Una volta al suo interno, sarà necessario scorrere la pagina, selezionare l'Italia nella cartina in fondo e cliccare su 'scopri le posizioni aperte' per avere a disposizione la lista di tutte le Offerte di lavoro. Tra queste sono presenti i due tipi di lavoro sopra esposti e un click sul loro titolo mostrerà la descrizione delle figure ricercate e il pulsante 'Invia candidatura' necessario all'invio del curriculum.