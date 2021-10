Eni S.p.A., multinazionale leader nel settore dell'energia elettrica e del gas, ha pubblicato nuovi annunci con scadenza i primi di novembre per inserire in organico diplomati e laureati con contratti di apprendistato e a tempo indeterminato. Le Offerte di lavoro si rivolgono a entrambi i sessi e sono senza limiti d'età.

Nell'elenco delle posizioni disponibili si trovano quelle per:

Esperto in analisi Impatti e scenari regolatori Gas e LNG, che si occuperà delle analisi e di attività di approvvigionamento e vendita di gas naturale all’ingrosso via gasdotto, trasporto internazionale e acquisto e commercializzazione di GNL. Fra i requisiti previsti c'è la laurea preferibilmente in ambito economico/ingegneristico e una consolidata esperienza nel ruolo. La sede di lavoro è San Donato Milanese ed è prevista la stipula di un contratto a tempo indeterminato. Tale offerta scade il 4 novembre;

Junior Manutenzione in ambito Elettro-Strumentale all’interno della Raffineria di Taranto che si occuperà di fornire il necessario supporto nel controllo delle attività manutentive, utilizzando strumenti di misura e inoltre dovrà supportare l’assistenza lavori effettuati da ditte terze. Viene richiesto solo il Diploma di scuola secondaria superiore, indirizzo tecnico e una buona capacità di lavorare in team. Si offre contratto a tempo determinato 12 mesi. C'è tempo fino al 4 novembre per candidarsi;

Tecnico Manutenzione Meccanica esperto che nella sede di Taranto si occuperà di fornire il necessario supporto nelle attività manutentive sulle apparecchiature e le macchine presenti garantendo il rispetto di tutte le regole di salute, sicurezza e ambiente. Viene quindi prevista la possibilità di effettuare sopralluoghi in aree operative impiantistiche. Bisogna aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore, a indirizzo tecnico. Potranno essere presi in considerazioni titoli di studio con indirizzi differenti a fronte di una significativa esperienza di almeno tre anni in ambito manutenzione metalmeccanica. C'è tempo fino al 4 novembre per candidarsi. Il contratto è di 12 mesi;

Junior internal auditor, che dovrà dare il proprio supporto e contribuire alle attività di analisi e dei vari processi oggetto di auditing all’interno di Eni e sue controllate. Lo stesso dovrà interfacciarsi con gli owner delle attività per la verifica dell’adeguatezza e dell’effettiva operatività del sistema di controllo interno e della gestione dei rischi. Fra i requisiti richiesti è prevista la laurea magistrale in discipline a indirizzo scientifico o tecnico e tre anni di esperienza in attività di assurance in società internazionali o società di revisione/consulenza. Le sedi di lavoro sono Roma, Milano. Il neoassunto stipulerà un contratto di apprendistato professionalizzante.

Operatori di processo, che all’interno della raffineria di Taranto si occuperanno di effettuare controlli nell’area degli impianti, al fine di verificarne le condizioni operative ed eventuali anomalie. Richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, indirizzo tecnico. Previsto contratto a tempo determinato di 12 mesi. La candidatura deve esser inoltrata entro il 4 novembre;

Tecnico pianificazione budget e magazzino, che a Taranto si occuperà di fornire il necessario supporto nelle attività di pianificazione dell’approvvigionamento materiali in ambito impiantistico. Dovrà gestire i contatti con i fornitori e le imprese appaltatrici. Viene richiesto diploma di scuola secondaria superiore, indirizzo tecnico, e un'esperienza di almeno tre anni in mansione analoga. Il contratto è a tempo determinato di 12 mesi. Candidature fino al 4 novembre;

Profilo junior in ambito Sviluppo Servizi Finanziari e Digital Payments, che si occuperà di supportare il team nelle attività di progettazione servizi finanziari innovativi. Lo stesso dovrà monitorare l’evoluzione dei mercati finanziari e degli strumenti innovativi di pagamento. Occorrono i seguenti requisiti: laurea magistrale in Economia o Ingegneria gestionale. La sede di lavoro è Roma. Previsto contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo Indeterminato a fronte di una significativa esperienza nell’ambito. L'offerta scade il 14 novembre;

Specialista cyber security, che a Taranto si occuperà di fornire il necessario supporto all'unità Servizi Tecnici per le attività di tipo tecnico collegate alla gestione e all’implementazione delle misure di Cyber Security. Richiesto il diploma di scuola secondaria superiore, indirizzo tecnico, o altro titolo di studio a fronte di un’esperienza significativa nel ruolo. Si offre contratto a tempo Indeterminato. L'offerta scade il 1° novembre;