Klab4 film

Sono in corso le selezioni, a cura della società Klab4 film, per la ricerca di comparse per la realizzazione di una importante serie televisiva.

Le riprese verranno effettuate a Napoli. La richiesta è indirizzata verso uomini e donne di età compresa tra 18 e 75 anni (appartenenti a qualsiasi nazionalità o etnia) domiciliate nell'ambito della regione Campania. Gli interessati a prendere parte ai casting devono presentarsi direttamente domenica 7 novembre, a partire dalle ore 10 e entro le ore 16, a Edenlandia, a Viale Kennedy 76. All'ingresso occorrerà prendere il proprio numero e si dovrà seguire rigorosamente la normativa in materia di Covid. In caso di maltempo è previsto lo spostamento all'interno di un vicino teatro.

Sempre Klab4 film, per la realizzazione di un film da girare nella città partenopea tra i mesi di novembre e dicembre di quest'anno, ricerca veicoli del 1987 (o anche di anni precedenti), tra cui in particolare camion, furgoni, biciclette, automezzi dei carabinieri e dei vigili del fuoco, automezzi Piaggio SI.

Coloro che sono in possesso di veicoli di questo tipo possono inviare alcune foto del proprio mezzo (una per ogni lato e una dell'interno) e il proprio riferimento telefonico a questo indirizzo di posta elettronica: autoemotodiscena@gmail.com, inserendo nell'oggetto della mail marchio, modello e anno del veicolo. Per entrambi le selezioni si può far riferimento alla pagina Facebook di Klab4 film.

'C'era una volta l'amore'

Per una nuova trasmissione televisiva dal titolo C'era una volta l'amore sono aperte le selezioni di partecipanti. Il nuovo programma verrà condotto da Michela Giroud e andrà in onda su Real Time. Giroud è nota al pubblico per la sua conduzione di trasmissioni come CCN-Comedy Central, ma anche per la sua partecipazione a programmi come LOL- Chi ride è fuori, Colorado, Stand Up Comedy e a film recenti come Maschile Singolare.

Per C'era una volta l'amore si cercano coppie con notevoli problemi di sopportazione reciproca, se non già ampiamente in crisi e vicinissime alla separazione. Ovviamente deve esserci da parte loro la piena disponibilità a parlare davanti alle telecamere, raccontando in modo concreto la propria situazione. Al tempo stesso tali coppie devono essere disposte a confrontare la propria condizione attuale a quella vissuta ad inizio rapporto.

Per proporsi occorre inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@caraunavoltalamore.tv. Ulteriori informazioni e dettagli possono essere reperiti sul sito web di Real Time, alla sezione casting.