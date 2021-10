Nella pagina web delle carriere di Pirelli risultano posizioni aperte in ambito amministrativo e di controllo. Il personale ricercato dovrà analizzare i risultati economici e finanziari dell'azienda e la partecipazione alle selezioni non prevede date di scadenza. Per inviare il curriculum è necessario utilizzare il portale aziendale, dove sarà possibile proporre spontaneamente una candidatura nel caso in cui non si dovesse risultare idonei alle offerte di lavoro attualmente presenti.

Due esempi di personale ricercato per lavoro amministrativo e di controllo

Una delle posizioni aperte riguardanti il lavoro amministrativo e di controllo è il group reporting & profitability specialist. Si tratta di un esperto il quale collaborerà alla redazione del consuntivo economico e finanziario aziendale, analizzando gli scostamenti tra i risultati di profitto e i dati previsionali del badget. Inoltre, dopo aver controllato i dati, egli dovrà fare rapporto a tutte le aree di business coinvolte. Per tale ruolo l'azienda richiede persone che abbiano almeno due anni di esperienza in questo campo, un'ottima conoscenza dell'inglese ma nel relativo annuncio non viene precisato se è richiesto anche un titolo di studio e non risulta nemmeno specificato il contratto lavorativo.

Si verrà assegnati alla sede di Milano.

L'azienda propone anche diversi stage che interessano il lavoro amministrativo e di controllo, uno di questi per esempio è il business controlling Italy. Il candidato avrà il compito di coadiuvare i colleghi esperti nella raccolta e analisi dei dati che misurano l'andamento economico aziendale.

Per cui nel periodo di formazione egli imparerà a usare le tecniche per elaborare piani, consuntivi, indicatori di performance e in particolare l'uso del software SAP. In questo caso, sono richiesti: il possesso di una laurea in economia, ingegneria gestionale, matematica o statistica, conoscenza di Office e dell'inglese. Come affermato all'inizio, l'inquadramento prevede uno stage e sarà svolto a Milano.

Come si fa la domanda di lavoro

Per inserire online la domanda di lavoro bisogna avere a disposizione il link alla pagina delle carriere indicata all'inizio, per cui si dovrà digitare 'pirelli lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca. Una volta dentro, sarà necessario selezionare 'Italia' nella casella 'Nazione' per ottenere l'elenco degli annunci lavorativi il quale comprende anche le due posizioni descritte finora. Un click sul titolo della propria scelta mostrerà la descrizione di compiti e requisiti ma anche il pulsante giallo 'Apply now' che permette di registrarsi al portale aziendale in modo da completare la candidatura.