Eni spa, multinazionale leader dell'energia elettrica e del gas ha avviato nuove assunzioni di vari profili professionali rivolte a diplomati e laureati da inserire in organico in vari settori lavorativi con contratti di apprendistato e a tempo indeterminato. Le Offerte di lavoro sono aperte a entrambi i sessi e senza limiti d'età. La scadenza delle candidature è fissata fra il 14 e il 25 ottobre.

Nell'elenco delle posizioni disponibili si trovano quelle per :

settlement Gas And Power Expert che si occupi di supportare il responsabile di unità nello svolgimento delle attività di settlement gas e power. Viene richiesto il diploma e un'esperienza di almeno 5 anni nel ruolo, preferibilmente in primarie aziende operanti nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale. La sede di lavoro è a Milano e viene offerto un contratto a tempo indeterminato. C'è tempo fino al 20 ottobre per candidarsi;

profilo Junior centro di competenza norme amministrative che si occuperà di applicazione dei principi contabili e delle norme amministrative nella sede di Roma. È richiesto il conseguimento della Laurea magistrale in Economia e tre anni di esperienza nell’ambito, oltre a una buona conoscenza dei principali aspetti di bilancio e di contabilità. Il candidato prescelto dovrà stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante. Potrà essere preso in considerazione un contratto a tempo indeterminato per i candidati che hanno già maturato una significativa esperienza nell’ambito. L'offerta scade il 22 ottobre;

profilo Junior imposte dirette che si occuperà di supportare il team nelle attività di gestione delle tematiche fiscali e di approfondimento della normativa. Viene richiesta una Laurea magistrale in Economia o Giurisprudenza. Si offre un contratto di apprendistato professionalizzante o a tempo indeterminato nelle sedi di Roma e San Donato Milanese dove però c'è bisogno della qualifica di Dottore commercialista. C'è tempo fino al 22 ottobre per candidarsi e per svolgere attività relative agli adempimenti inerenti alle imposte dirette o indirette;

esperto Regia di Fatturazione e Metering che si occuperà di fatturazione, in ottica di ottimizzazione del capitale circolante di Eni gas e luce, e dell'attività operativa di billing. In questo caso occorre possedere una laurea magistrale in Economia o Ingegneria. La sede di lavoro è a Roma e l'offerta scade il 22 ottobre. Previsto un contratto a tempo indeterminato;

profilo junior per il Cashing & Payments che si occuperà di supportare il team nelle attività di gestione dei servizi di pagamento. Occorre possedere una laurea magistrale in Economia. Previsto contratto di apprendistato professionalizzante o anche a tempo indeterminato. L'offerta scade il 20 ottobre e la sede di lavoro è a Roma;

junior Ingegneria Manutenzione, appartenente alle categorie protette (legge 68/99), che si occuperà di fornire supporto specialistico alle unità di manutenzione per curare l’analisi degli eventi di guasto, proponendo le necessarie misure preventive, con l’obiettivo di un continuo miglioramento dell’affidabilità degli impianti. Dovrà anche eseguire indagini di tipo statistico, utilizzando gli opportuni indici di monitoraggio sugli eventi di guasto. Bisogna aver conseguito la laurea magistrale in Ingegneria meccanica o Ingegneria meccatronica e aver maturato un'esperienza di 3 anni maturata in ruoli o ambiti analoghi. La sede di lavoro è Ferrara e c'è tempo fino al 22 ottobre per inviare la candidatura. Il tipo di contratto è un apprendistato professionalizzante;

specialista sicurezza occupazionale per una gestione della sicurezza volta alla tutela delle persone, degli impianti e dei processi. Occorre possedere una laurea magistrale a indirizzo tecnico-scientifico, preferibilmente in Ingegneria, Geologia o Scienze naturali. Potranno essere presi in considerazione profili con laurea triennale a fronte di una significativa esperienza nel ruolo e bisogna avere un'esperienza di almeno 3 anni maturata presso siti operativi all'estero e/o in Italia. L'offerta scade il 22 ottobre. La sede è a San Donato Milanese e viene offerto contratto a tempo indeterminato;