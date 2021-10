Fra i prossimi concorsi che verranno banditi a breve c'è anche quello per Dsga ovvero per Direttore dei Servizi generali e Amministrativi. Nella bozza del decreto, che ha ricevuto il parere favorevole del Cspi (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) sebbene sia ancora suscettibile di modifiche, vengono menzionati quali saranno i requisiti per partecipare e le prove scritte e orali. Sul numero dei posti ancora nulla è trapelato. Si precisa che accanto al nuovo concorso ordinario, si aggiungerà anche una procedura straordinaria per la stabilizzazione del personale Ata che attualmente svolge funzione di Dsga.

Concorso Dsga 2021 su base regionale: requisiti e come partecipare

Il bando dovrebbe esser aperto a tutti coloro che hanno conseguito una laurea magistrale corrispondente a quelle specialistiche ai sensi della tabella allegata al Decreto legge del 9 luglio 2009 o diploma di laurea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze politiche, sociali o amministrative ed Economia e commercio, o diploma di laurea specialistica (LS) 22, 64, 71, 84, 102, 57, 60, 70, 88, 89, 99. Il concorso per i Dsga, al pari del precedente dove i posti in palio erano 2.004, è una selezione per titoli ed esami bandita su base regionale. La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente online, attraverso la sezione Polis del sito del Miur, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Sarà possibile presentare domanda per una sola regione.

Selezione per titoli, prova scritta e orale

Il concorso dovrebbe prevedere una prova scritta e una prova orale a cui si aggiungerà poi una valutazione di titoli di servizio, professionali e di studio. La prova scritta prevede lo svolgimento di 60 quesiti in due ore. Sarà strutturata in sedi decentrate e dovrebbe prevedere l'uso di strumenti telematici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Saranno attribuiti 60 punti per la prova scritta, 60 punti per la prova orale e 30 punti per i titoli culturali e professionali. Nell'elenco delle materie da studiare vi sono:

Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo (5 quesiti);

Diritto civile (4 quesiti);

Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (18 quesiti);

Diritto del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego (10 quesiti);

Legislazione scolastica (8 quesiti);

Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico (12 quesiti);

Diritto penale e delitti contro la Pubblica Amministrazione (3 quesiti).

La prova orale dovrebbe consistere in un colloquio sulle materie d’esame e sulle capacità di risolvere un caso sulla funzione di Dsga e in una verifica della conoscenza del Pc e della lingua inglese. Sia alla prova scritta che a quella orale bisogna conseguire un punteggio minimo di 42/60. La prova orale ha una durata massima complessiva di 40 minuti.