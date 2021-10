Poste Italiane ha pubblicato sul sito ufficiale le nuove Offerte di lavoro 2021 per postini valide per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Le nuove figure verranno inserite nei diversi uffici postali dislocati sul territorio nazionale. Non sono previsti limiti di età. Di seguito, tutte le informazioni su come lavorare alle poste, i requisiti e la modalità di candidatura.

Poste Italiane nuove assunzioni 2021 per postini

Periodicamente, Poste Italiane mette a disposizione nuove offerte di lavoro volte all'assunzione di postini. Le posizioni aperte per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 sono rivolte a candidati di qualsiasi età e non è richiesta esperienza pregressa nel settore.

I portalettere si occuperanno di recapitare lettere e pacchi ai destinatari, oltre a smistare la posta negli uffici. Tra i requisiti richiesti dal gruppo, il possesso di un diploma o di una laurea in qualsiasi settore. La buona notizia è che non sono previsti limiti di età per potersi candidare. Non è nemmeno necessaria esperienza precedente nel settore. Per presentare la propria domanda, occorre indicare nel campo apposito il voto di laurea o del conseguimento del diploma, oltre agli altri dati personali.

Contratto offerto e stipendio Poste Italiane

Il gruppo Poste Italiane offre un contratto a tempo indeterminato. Nella sezione Lavora con Noi è specificato che lo stipendio mensile per portalettere ammonta a circa 1.200 euro al mese netti.

Il candidato deve avere la patente ed essere idoneo alla guida del mezzo aziendale, motorino 125 cc.

Le offerte di lavoro per postini si riferiscono alle sedi della Lombardia, della Valle d'Aosta, del Veneto, del Piemonte, Trentino Alto Adige, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Emilia Romagna, Umbria, Toscana. Si precisa che è possibile scegliere solo una tra le aree territoriali indicate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come presentare la domanda per lavorare in Poste Italiane

Una volta che il candidato risulta idoneo verrà contattato da un operatore che darà le informazioni e le indicazioni per sostenere il test online, che verte su domande di ragionamento logico. Il tempo previsto per sostenere la prova è di 20 minuti e va effettuata entro 48 ore dalla ricezione della mail.

Se il test ha esito positivo, si passerà a un colloquio e successivamente alla prova per verificare l'idoneità alla guida del mezzo. Le domande per partecipare alle selezioni di portalettere vanno inoltrate alla sezione Lavora con Noi presente sul sito entro e non oltre il 12 ottobre 2021. In data successiva, gli interessati possono comunque candidarsi spontaneamente per il ruolo al quale sono interessati.