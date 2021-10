Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il concorso pubblico INPS 2021 finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 1858 Consulenti protezione sociale. Le sedi di lavoro sono dislocate in tutto il territorio nazionale. Il presente concorso fa parte del piano di assunzioni 2021-2023 volto all'inserimento di 5mila unità. Di seguito i requisiti, come partecipare, le prove d'esame e la scadenza per l'invio delle domande.

INPS Concorso 2021, requisiti e prove d'esame

Oltre ai requisiti generali validi per ogni concorso, i candidati che intendano partecipare alle selezioni devono aver conseguito una laurea magistrale o un diploma di laurea del vecchio ordinamento.

Le classi specifiche e i titoli equipollenti sono indicati per intero sul bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il concorso INPS prevede, oltre alla valutazione dei titoli, anche una prova orale e due test scritti. Se le domande dovessero essere superiori a 25mila, verrà inserita anche una prova preselettiva.

Cosa studiare per il Concorso INPS 2021

I candidati potranno prepararsi per il primo test scritto approfondendo le materie di contabilità pubblica, bilancio, organizzazione e pianificazione aziendale, legislazione sociale, diritto del lavoro, costituzionale e amministrativo. Per considerarsi superata, la prova deve raggiungere un punteggio minimo di 21 punti su 30. Successivamente, si procederà al secondo test scritto a risposta multipla su elementi di economia politica e del lavoro, scienza delle finanze, diritto penale e civile.

Anche in questo caso, servono almeno 21 punti per poter superare il test. Infine, la prova orale sarà volta all'approfondimento delle materie oggetto d'esame dei test scritti, oltre alla valutazione della conoscenza di basi informatiche e della lingua inglese. Le date e le sedi dove si svolgeranno le prove scritte per il concorso INPS 2021 verranno indicate in Gazzetta il giorno 26 novembre del corrente anno.

La data della prova orale verrà invece pubblicata sul portale INPS con almeno venti giorni di anticipo.

Stipendio e contratto di lavoro INPS

Previa assunzione, è previsto un periodo di prova di quattro mesi. Lo stipendio mensile ammonta a 1.859,54 euro lordi mensili, prevista la tredicesima. Il contratto offerto è a tempo pieno e indeterminato.

Per partecipare al concorso INPS 2021, occorre presentare domanda sul sito istituzionale tramite SPID oppure accedendo con il proprio PIN. Richiesta la posta certificata per le successive comunicazioni. Si ricorda che per partecipare alle selezioni c'è tempo fino al 2 novembre 2021, quando appunto il bando scadrà.