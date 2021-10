Sulla Gazzetta Ufficiale numero 81 del 12 ottobre 2021 è stato pubblicato l’avviso relativo alla riapertura dei termini del concorso, inizialmente bandito nel 2020, per 110 funzionari amministrativi con contratto a tempo pieno e indeterminato aperto anche a tutte le lauree triennali. In particolare, la nuova scadenza per l'inoltro delle candidature è stata fissata alle ore 18:00 27 ottobre. Quanto alle modalità per l'invio della domanda di partecipazione, questa deve esser trasmessa telematicamente attraverso il portale selezionionline.cnr.it, previa registrazione.

Non sono ammesse altre modalità. Il candidato deve essere in possesso di indirizzo PEC personale.

Bando Cnr per 110 amministrativi: i requisiti del bando

Per partecipare al concorso Cnr è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli: laurea triennale, oppure diploma di laurea, oppure laurea magistrale o specialistica, laurea conseguita all’estero con apposito provvedimento di riconoscimento.

Tali requisiti si intendono posseduti entro il termine ultimo per l’inoltro della domanda. Le mansioni che dovranno svolgere tali funzionari vanno dal supporto specialistico giuridico-amministrativo e contabile per la redazione di atti allo studio delle procedure ad evidenza pubblica.

Iter della selezione: prevista una prova scritta e orale con valutazione titoli

La selezione prima prevedeva una prova preselettiva, consistente in un test con quesiti a risposta multipla di tipo attitudinale e logico-matematico, due prove scritte e una prova orale. Ora invece viene prevista solo una prova scritta e l'orale.

Il Cnr effettuerà una preselezione per titoli delle candidature per selezionare un numero di candidati pari a 5 volte il numero dei posti messi a concorso.

Saranno considerati unicamente il voto di laurea e la media degli esami.

Quanto alla prova scritta, la stessa verterà su: diritto civile e amministrativo, rapporto di lavoro pubblico e trattamento dei dati personali e anticorruzione, contabilità degli Enti Pubblici non Economici, normativa fiscale e tributaria, gestione dei fondi strutturali e rendicontazione di progetti di ricerca nazionali.

Non è reso noto se vi sarà una somministrazione delle domanda sotto forma di quiz a risposta multipla o aperta.

La prova orale verterà su tutte le materie precedenti in aggiunta allo Statuto e Regolamenti dell'ente, sull'uso del Pc e la conoscenza di una lingua straniera. La durata delle prove sarà stabilita dalla commissione esaminatrice.

Per la valutazione delle prove, la Commissione assegnerà 30 punti per la prima prova scritta e 30 punti per la prova orale.