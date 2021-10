Sulla Gazzetta ufficiale del 1°ottobre 2021 è stato pubblicato il bando di concorso Inps a tempo indeterminato per 1858 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1. Tale bando che si attendeva da oltre un anno è riservato a tutti i laureati senza limiti d'età nella duplice ottica dello svecchiamento degli uffici dell'Inps e della creazione di una rispondenza fra servizi erogati ai cittadini ed effettivi bisogni di tale categoria. La scadenza del bando è fissata al prossimo 2 novembre.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate in via telematica tramite l'applicazione messa a disposizione dell’Inps.

Requisiti d'accesso specifici e come presentare domanda

Per effettuare l'accesso alla piattaforma c'è bisogno di un PIN INPS oppure SPID oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identità elettronica). Non viene richiesta la PEC. Non è previsto il versamento di alcuna tassa di concorso. Per presentare domanda occorre esser in possesso dei seguenti requisiti specifici: laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea secondo il “vecchio ordinamento” in Ingegneria Gestionale, Finanza, Relazioni internazionali, Giurisprudenza, Scienza della politica, Scienze statistiche, Sociologia e ricerca sociale.

L'iter della selezione: 2 prove scritte un orale

L'iter della selezione prevede lo svolgimento di una prova preselettiva; due prove scritte; una prova orale.

La prima prova scritta verterà su: diritto costituzionale, amministrativo, contabilità pubblica, bilancio, diritto del lavoro e legislazione sociale, pianificazione, programmazione e gestione aziendale. Per superare la prova occorre ottenere il punteggio di almeno 21/30.

La seconda prova scritta riguarda la conoscenza delle seguenti materie: economia del lavoro, elementi di penale ed economia politica, scienza delle finanze; diritto civile.

Anche in tal caso bisogna ottenere un punteggio di 21/30 per accedere alla prova orale. Quest'ultima avrà ad oggetto le materie delle prove scritte, oltre ché inglese e informatica. Per lo svolgimento delle prove scritte è previsto l'impiego di strumenti telematici quali pc o tablet.

Il giorno di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate il 26 novembre sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 giorni prima della effettiva data di inizio.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno affrontare un periodo di prova della durata di quattro mesi, durante il quale il neoassunto è assegnato a più tutor, in relazione alle diverse attività lavorative a cui è adibito. Non è possibile spostarsi dalla sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Lo stipendio tabellare iniziale è di circa 1.859,54 euro lordi mensili. Fra le mansioni che il consulente dovrà svolgere vi sono quelle di natura strettamente istituzionale e, segnatamente, di attività mirate a garantire alti livelli di prestazioni in ambito assistenziale e previdenziale.