L'Anas spa ha pubblicato sul suo sito un avviso rivolto a tutti i laureati in legge di entrambi i sessi finalizzato alla formazione di una lista idonei per l'ammissione al tirocinio professionale ai sensi della legge 247/12. Periodicamente, infatti Anas seleziona personale da inserire presso le proprie sedi o nell’ambito di progetti e iniziative da attuare sul territorio nazionale. In particolare saranno reclutati 20 praticanti avvocati in tutt'Italia per lo svolgimento della pratica forense presso la Direzione legale di Anas spa. Bisogna però esser in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o in uno dei Paesi dell'Ue;

titolo di laurea in giurisprudenza, conseguito con 105/110;

non si deve essere iscritti nel registro dei praticanti da più di sei mesi;

Non possono svolgere il tirocinio coloro che già svolgono un'attività subordinata pubblica o privata, che svolgono un altro master di secondo livello/ tirocinio incompatibile in termini di obbligo di frequenza con quello in Anas.

Come inviare la domanda e la selezione

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 26 novembre all'indirizzo anas@ postacert.stradeanas.it. Nell'oggetto della Pec dovrà essere indicato "selezione tirocinio professionale ai sensi dell'articolo 41 della legge 247/12". La domanda dovrà essere compilata utilizzando un facsimile allegato al bando di concorso reperibile quindi sul sito di Anas.

Una volta compilato il modello, bisognerà indicare una sola scelta relativa alla sede di assegnazione. I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno contattati successivamente al 26 novembre tramite indirizzo email per un colloquio conoscitivo. La lista degli idonei è valida per sei mesi.

La durata del tirocinio è fissata in 12 mesi o 18 mesi.

Svolgimento della stage: attività del tirocinante, rimborso spese e altre informazioni

L’Azienda promuove in questo modo percorsi formativi che permetteranno a tali tirocinanti di valorizzare le conoscenze acquisite durante l’Università, attraverso la realizzazione di progetti formativi individuali all’interno delle strutture organizzative della Società.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il tirocinio infatti consta di due profili: formazione di taglio teorico-pratico, attraverso l'affiancamento al legale- tutor. Il praticante avvocato sarà chiamato anche a redigere atti giudiziari e pareri, fare ricerche giurisprudenziali e partecipare alle udienze anche da remoto dinnanzi gli uffici della magistratura civile e amministrativa

I praticanti avvocati riceveranno un rimborso forfettario pari a 500 euro. Inoltre, saranno rimborsate le spese sostenute dai candidati per l'iscrizione al Registro dei praticanti.