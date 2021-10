Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° ottobre 2021 l'atteso bando di concorso Inps per 1858 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1. Pubblicato anche il bando di concorso per 189 posti di professionista medico di prima fascia nei ruoli del personale dell'Inps. La scadenza per l'invio delle domande, in modalità telematica, è fissata per il 2 novembre alle ore 16. Per i posti di consulente sono previste due prove scritte e una orale più un'eventuale preselettiva. Per i posti di medico è prevista una prova scritta e una orale.

Concorso consulenti Inps: prove e requisiti

Al concorso per consulenti Inps possono partecipare coloro che alla data di scadenza della presentazione della domanda sono in possesso di specifici requisiti, tra cui laurea magistrale/specialistica in ingegneria gestionale, finanza, scienze dell'economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economiche per l'ambiente e la cultura, scienze statistiche, scienze per la cooperazione allo sviluppo, scienze economico-aziendali, servizio sociale e politiche sociali, metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi, sociologia, giurisprudenza, studi europei, programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica.

Necessaria inoltre la cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell'Ue.

Il concorso prevede due prove scritte e una prova finale orale, più un'eventuale preselettiva se il numero delle domande inviate supererà le 25 mila. Sia la prima che la seconda prova scritta consisteranno in quesiti a risposta multipla su materie riguardanti principalmente il diritto civile e penale, bilancio, programmazione e gestione aziendale.

Per il superamento delle prove e l'accesso alla prova orale è richiesto un punteggio di almeno 21/30.

Saranno altresì valutati i titoli posseduti dai candidati: da tre a nove punti in base al punteggio conseguito alla laurea, o ancora master, dottorati di ricerca, ulteriore laurea, certificato informatica e così via (i dettagli nel bando).

La prova orale sarà superata con un punteggio di almeno 21/30 e si concentrerà sulle materie già oggetto delle prove scritte più informatica e inglese.

Concorso medici Inps: prove e requisiti

Per partecipare al concorso per medici Inps è necessario essere in possesso di laurea in medicina e chirurgia, diploma di specializzazione in medicina legale o in disciplina equipollente, iscrizione all’albo dell’ordine professionale dei medici chirurghi, cittadinanza italiana o in uno Stato membro dell'Ue.

Il concorso prevede una prova scritta e una finale orale: le prove saranno superate da coloro che otterranno un punteggio di almeno 21 su 30. Saranno valutati anche in questo caso i titoli posseduti dai candidati per un massimo di 20 punti.

Come e quando presentare domanda

La domanda di partecipazione può essere presentata entro le ore 16 del 2 novembre 2021. Viene consentita solo la modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma dedicata ai concorsi sul sito dell'Inps. Per poter produrre domanda è necessario possedere lo Spid, oppure la Cns o la Cie. Oltre ai propri dati, nella domanda il candidato è tenuto a indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata nel quale gli verranno inoltrate le comunicazioni inerenti il concorso.