In arrivo il nuovo Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro volto all'assunzione di 1.024 nuove figure che verranno inserite nelle sedi di riferimento con contratto a tempo indeterminato. L'approvazione del bando è al vaglio del Governo, all'interno del programma relativo al nuovo decreto fiscale 2022. Di seguito tutti i dettagli e i requisiti per partecipare.

Ispettorato Nazionale del Lavoro: in arrivo il concorso pubblico 2022

Il nuovo decreto fiscale 2022 è al vaglio del governo, già approvato in tempi recenti dal consiglio dei Ministri. All'interno del documento sono indicate precise diposizioni che riguardano la sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente di lavoro.

Nel decreto è anche previsto un programma per l'ampliamento dell'organico dell'Ispettorato del Lavoro, che avverrà tramite l'assunzione di altro personale.

Il concorso in arrivo metterà a disposizione 1.024 posti per personale da impiegare all'interno delle sedi INL. Tutte le assunzioni verranno regolamentate da contratto a tempo indeterminato. Di seguito, i requisiti per poter partecipare alla selezione pubblica in arrivo.

Concorso INL 2022, i requisiti per partecipare alla selezione

Per quanto riguarda i requisiti generali e specifici del nuovo concorso dell'Ispettorato del Lavoro tanto atteso, occorre che il candidato sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica in Giurisprudenza o diploma in Giurisprudenza, Teoria e tecniche dell'informazione e normazione giuridica, laurea in Scienze dei servizi giuridici, Scienze delle pubbliche amministrazioni, laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali o laurea in Scienze dell'Amministrazione e dell'organizzazione.

E' possibile che nel bando di concorso INL 2022 vengano aggiunte o modificate classi di laurea o titoli di studio, pertanto sarà cura del candidato controllare e verificare la lista completa che verrà indicata nel testo integrale del bando che verrà pubblicato in tempo utile in Gazzetta Ufficiale. Il testo verrà anche messo a disposizione sul sito ufficiale INL.

Altri concorsi per amministrativi: bando CNR per 110 funzionari

In attesa del nuovo concorso INL, si ricorda che sono stati riaperti i termini per il bando indetto dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Verranno impiegate 110 risorse a tempo indeterminato che prenderanno impiego presso le varie sedi sul territorio nazionale.

I candidati devono essere in possesso di laurea e possono dunque inviare la domanda - per via telematica sul sito ufficiale CNR (dove è anche presente il bando integrale del concorso) - entro la giornata del 27 ottobre 2021.