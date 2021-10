Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale nuovi Concorsi per titoli esami indetti da diversi Comuni italiani. I contratti offerti sono a tempo indeterminato. Nello specifico, si ricercano diverse figure per ricoprire i ruoli di istruttore direttivo - assistente sociale e istruttore amministrativo contabile. Di seguito sono elencati i requisiti per poter accedere al concorso, le sedi, le modalità di partecipazione e la data ultima per poter inviare la domanda onde evitare l'esclusione dai suddetti bandi.

Concorsi per lavorare in Comune, i nuovi bandi pubblicati

Sono disponibili nuovi Concorsi Pubblici per istruttori direttivi - assistente sociale e, nello specifico, 1 posto presso il Comune di San Giovanni in Marignano, uno per il Comune di Riccione, uno per l'Ente di Coriano e due posti per il Comune di Misano Adriatico. I contratti offerti sono tutti a tempo pieno e indeterminato. Possono partecipare i candidati che dimostrino di essere in possesso del diploma di assistente sociale e che siano abilitati all’esercizio della professione. I titoli equivalenti idonei (lauree comprese) sono elencati nel dettaglio sul documento scaricabile in Pdf pubblicato sul sito comunale. Altro requisito indispensabile per partecipare alla selezione pubblica è il possesso della Patente B.

Per accedere la concorso comunale, occorre inviare la domanda per via telematica accedendo alla sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Misano Adriatico, dove è anche possibile scaricare il bando completo. La data ultima entro la quale inviare la propria candidatura è stata fissata all'8 novembre 2021, ore 12.

Le prove d'esame consistono in un test scritto (fissato per il giorno 22 novembre 2021) e un successivo colloquio previo superamento della prova scritta, che si terrà invece il 29 novembre 2021.

Nuovo concorso per istruttore amministrativo

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato anche un nuovo bando pubblico per ricoprire il ruolo di istruttore amministrativo-contabile indetto dal Comune di Chiaravalle (provincia di Ancona).

Per partecipare, oltre ai requisiti generali validi per ogni selezione pubblica, è richiesto il possesso di un diploma di scuola superiore (di durata quinquennale) o titoli di studio conseguiti all'estero che siano equipollenti. Inoltre, il candidato deve avere la Patente B. Sul sito ufficiale del Comune di Chiaravalle è presente il testo del bando completo, così come la domanda di partecipazione e relative istruzioni. Il giorno 4 novembre 2021 è termine perentorio per l'inoltro della candidatura, pena l'esclusione dal Concorso pubblico.