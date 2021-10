Nella Gazzetta ufficiale n.82 del 15 ottobre 2021 è stato pubblicato il bando di concorso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'assunzione a tempo determinato di 2022 posti di personale non dirigenziali di terza area, F1 o categorie equiparate. Il concorso sarà gestito da Formez e sarà articolato sulla base di un'unica prova scritta, distinta per codici di concorso, e una successiva valutazione dei titoli. Termine ultimo per presentare la domanda il 15 novembre. Bando aperto ai soli laureati.

Presidenza del Consiglio dei Ministri: bando per 2022 funzionari

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato un bando di concorso che prevede l'assunzione a tempo determinato di 2022 unità di personale non dirigenziale di area III, con il compito di coordinare a livello nazionale tutti gli ambiti di intervento previsti dalla politica di coesione dell'Unione Europea. I cicli di programmazione sono quelli relativi al periodo 2014-2020 e 2021-2027.

Il personale sarà così ripartito:

Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) che si occuperà di mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico). I 1270 impiegati saranno così suddivisi: 116 in Abruzzo, 53 in Basilicata, 178 in Calabria, 297 in Campania, 31 In Molise, 197 in Puglia, 164 in Sardegna e 234 in Sicilia.

Funzionario esperto in rendicontazione, gestione e controllo (FG/COE) con il compito di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi. Le 733 unità saranno ripartite in questo modo: 74 in Abruzzo, 40 in Basilicata, 94 in Calabria, 189 in Campania, 21 in Molise, 149 in Puglia, 88 in Sardegna e 78 in Sicilia.

Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE) in cui saranno disponibili 19 posti, così ripartiti: 7 in Abruzzo, 4 in Molise e Sardegna, 1 in Sicilia e Basilicata, mentre 2 in Puglia.

Requisiti, termini e modalità di presentazione della domanda

Potranno prendere parte alle procedure di selezione chi avrà i seguenti requisiti: essere cittadino italiano o facente parte di un altro stato dell'Unione Europea, avere 18 anni, essere abili all'impiego, non avere ricevuto alcuna condanna politica e per gli uomini, essere in una posizione regolare con il servizio di leva.

Per poter partecipare è obbligatorio avere una laurea triennale, diploma di laurea o laurea magistrale.

La domanda potrà essere inviata entro le ore 14 del 15 novembre. L'invio della predetta domanda potrà essere fatta attraverso lo SPID, compilando quanto indicato nel sito Step-One-2019. Oltre allo SPID si dovrà avere una regolare PEC intestata.

Per prendere parte alla procedura concorsuale si dovrà pagare la tassa di 10 euro. Una volta completata tutta l'iscrizione, arriverà una ricevuta elettronica a dimostrare che è avvenuta con successo.

Prevista un'unica prova scritta

Nel bando è specificato che il concorso sarà svolto attraverso un'unica prova scritta, che consisterà nella somministrazione di 40 quesiti a risposta multipla, da risolvere in 60 minuti.

La prova sarà valutata in trentesimi e verrà superata raggiungendo un punteggio minimo di 21/30. Le materie oggetto del concorso saranno diverse per profilo.

A ciascuna risposta sarà riconosciuto il seguente punteggio:

+0,75 risposta esatta

0 punti risposta omessa

-0,25 risposta errata

Non sarà pubblicata nessuna banca dati. Infine l'esame si svolgerà attraverso l'uso dei tablet e in sedi decentrate, mentre la data effettiva di svolgimento sarà annunciata almeno 10 giorni prima.