Ferrovie dello Stato ha pubblicato nuovi annunci nella sezione dedicata al lavoro del suo sito ufficiale e tra questi risulta anche la ricerca di contabili e geometri. Per partecipare alle selezioni i candidati dovranno essere in possesso del diploma da ragioniere o geometra e le candidature possono effettuarsi esclusivamente online entro e non oltre la data del 22 ottobre 2021. Inoltre, nel suo portale web l'azienda precisa: "Dato l'elevato numero di candidature provvediamo a dare un feedback solo ai profili ritenuti maggiormente in linea con quanto ricercato".

La ricerca di contabili e geometri

Una delle figure professionale di cui ha bisogno ferrovie attualmente è il contabile, il quale dovrà occuparsi di fatturazione, bilanci, incassi, rapporti con le banche, col fisco e con gli interlocutori internazionali. Tutto questo comporterà la richiesta di determinati requisiti, ovvero il possesso del diploma da ragioniere o comunque nel campo amministrativo e finanziario e la conoscenza di programmi informatici gestionali come il SAP. Non viene specificata la richiesta di esperienza pregressa ma dalle mansioni indicate prima si può dedurre che il candidato debba aver acquisito una certa professionalità. Il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato e si andrà a lavorare a Roma.

Per quanto riguarda la ricerca di geometri, i neo assunti dovranno gestire gli aspetti catastali, urbanistici e contrattuali degli immobili aziendali. Per fare un esempio, quando si realizzano nuove proprietà o si acquisiscono quelle già esistenti mediante esproprio, il candidato si troverà a dover effettuare rilevamenti sul posto e redigere progetti.

Di conseguenza, per partecipare alla selezione sarà necessario il possesso di un diploma da geometra, o comunque nel settore delle costruzioni, e la capacità di utilizzare gli applicativi tipici di questo mestiere, come Pregeo e CAD. Anche per questa posizione l'inquadramento prevede assunzioni a tempo indeterminato mentre il luogo di lavoro sarà Milano.

Come si fa la domanda di lavoro

Le candidature alle posizioni descritte sopra si effettuano online entro il termine indicato all'inizio e soltanto attraverso la sezione del sito di Ferrovie dedicata alle carriere. Per accedervi basterà digitare 'ferrovie lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca e cliccare sul link che compare. Una volta dentro, la voce 'Campagne di ricerca' condurrà immediatamente alla lista delle Offerte di lavoro nel quale bisognerà cliccare la propria scelta per leggerne la descrizione. Infine, per ultimare la procedura di invio del curriculum sarà indispensabile usare il pulsante 'Candidati' e registrarsi al sito dell'azienda. Da ricordare che i partecipanti idonei saranno poi contattati per svolgere un test digitale che misura l'attitudine al ruolo scelto e soltanto superato questo si passerà al colloquio.