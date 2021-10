Ogni giorno Intesa Sanpaolo inserisce annunci nella pagina del lavoro del suo sito ufficiale, tra questi alcuni sono rivolti a impiegati anche senza esperienza. Ciò significa che la nota banca consente ai laureati di partecipare a degli stage ma non soltanto, scorrendo tra le Offerte di lavoro si può notare che sono ricercate anche figure senior. Le candidature sono da effettuare online e non ci sono date di scadenza che limitino la partecipazione alla campagna di reclutamento.

La ricerca di impiegati anche senza esperienza

Una delle ultime posizioni aperte da Intesa Sanpaolo è la figura dell'analista finanziario, ovvero sono ricercati impiegati laureati da poco, per cui anche senza esperienza, i quali collaboreranno con le figure senior nella gestione della clientela.

Ad esempio analizzando la possibilità di concedere i finanziamenti in base alle relative norme che regolano il settore. I requisiti principali richiesti sono: il possesso di una laurea economica o giuridica, conoscenza della materia finanziaria e della lingua inglese. L'inquadramento prevede l'adempimento di uno stage e il luogo di lavoro sarà Milano.

Un'altra posizione per chi è alle prime esperienze è quella dell'analista business. In questo caso, secondo quanto afferma l'annuncio ufficiale, il candidato si occuperà delle attività "straordinarie" ovvero "crescita per linee esterne mediante acquisizioni, accesso ai mercati dei capitali". L'annuncio stesso fornirà ogni altro dettaglio sulle mansioni appena menzionate.

I requisiti indispensabili per poter svolgere tale ruolo saranno gli stessi indicati per la figura precedente e in più il candidato dovrà avere una certa dimestichezza con l'uso dei programmi informatici che forniscono i dati finanziari e statistici, per esempio Bloomberg. Il contratto di lavoro è uno stage a Milano.

Una delle figure senior richieste

Per quanto riguarda la ricerca di figure senior, una delle più recenti posizioni richieste dalla banca è il valutatore di aziende e asset. Tra i compiti del candidato ci saranno: la redazione del piano economico e finanziario dell'azienda, il tutoraggio delle figure junior, la partecipazione agli incontri con clienti e affaristi.

Oltre ai titoli di studio indicati per gli altri ruoli descritti sopra, al selezionato saranno richiesti almeno 4 anni di esperienza nel campo e conoscenza approfondita delle attività a livello corporate, come acquisizioni e fusioni di grandi aziende bancarie. Quanto all'inquadramento, non viene specificato il tipo di contratto lavorativo, quindi si presume verrà discusso durante il colloquio e si andrà a lavorare a Milano.

Come candidarsi online

Riguardo alle candidature online, la prima cosa da fare è digitare 'Intesa Sanpaolo lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca per ottenere il link alla pagina web aziendale relativa alle carriere. All'interno di questa, comparirà immediatamente il pulsante verde 'Vai a tutte le posizioni' il quale condurrà all'elenco delle offerte di lavoro, tra cui quelle di cui si è parlato finora. Un click sulla propria scelta mostrerà la descrizione e il pulsante 'Candidati ora' tramite il quale completare la procedura di invio del curriculum.