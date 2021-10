Dal portale del lavoro di Eni risultano ricerche in corso di personale per lavoro d'ufficio, due di queste riguardano l'attività di programmazione degli acquisti e l'analisi di mercato per il ramo aziendale del gas. Le candidature possono effettuarsi solamente online attraverso il portale stesso ma sarà possibile partecipare alle selezioni fino al 4 novembre 2021. L'azienda esaminerà i curriculum e in caso di idoneità alle posizioni aperte contatterà i candidati per valutarli dal punto di vista delle esperienze passate e delle attitudini alla professione.

Due esempi di posizioni aperte per lavoro d'ufficio

Un primo caso di lavoro d'ufficio è la posizione dell'esperto in pianificazione di magazzino, ovvero il candidato si occuperà di programmazione degli acquisti dei materiali e delle attrezzature necessarie alla creazione degli impianti di raffineria. Egli svolgerà tale mansione in base al budget che gli viene affidato, secondo determinate tempistiche e in modo da garantire la disponibilità degli stock di magazzino; per cui sarà importante anche saper gestire il rapporto con i fornitori. Quanto ai requisiti, fondamentale è il possesso di un diploma tecnico e di un'esperienza pregressa di almeno 3 anni ma l'annuncio ufficiale precisa che chi ha lavorato per più di un triennio può candidarsi anche se ha un diploma di altro tipo.

Saranno inoltre preferiti coloro che hanno dimestichezza con i sistemi operativi e il software gestionale SAP. Chi verrà assunto lavorerà in base a un contratto di un 1 anno presso la sede di Taranto.

Tra le Offerte di lavoro da considerare vi è anche la ricerca in corso di analisti del mercato del gas. I nuovi lavoratori dovranno analizzare le conseguenze dei provvedimenti legislativi sul mercato del gas in un determinato momento e quali effetti avranno sulle performance aziendali.

L'azienda chiede il possesso di una laurea in economia o ingegneria e una solida esperienza in questo campo. A questi indispensabili requisiti si aggiungono la buona conoscenza del mercato, delle norme che regolano il trasporto del combustibile in questione, del programma Office e dell'inglese. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e si lavorerà a San Donato Milanese.

Come si fa la domanda di lavoro

La domanda di lavoro deve effettuarsi online accedendo al portale aziendale delle carriere e il relativo link può essere ottenuto digitando 'eni lavora con noi' su un qualsiasi motore di ricerca. Una volta dentro il sito, si potrà notare subito l'elenco delle attuali posizioni ricercate che includono le due descritte sopra. Un click sulla propria scelta ne mostrerà la descrizione e il pulsante giallo 'Candidati online' da utilizzare per registrarsi e concludere la candidatura.