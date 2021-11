Aperte nuove assunzioni nella multinazionale attiva nel settore dell'energia elettrica Enel. Per il potenziamento del proprio organico, infatti, la multinazionale ha avviato nuove selezioni per personale diplomato da inserire con contratto di apprendistato nel settore tecnico e della manutenzione.

Assunzioni nella multinazionale Enel

Le candidature potranno essere inoltrate con la procedura telematica presente sul portale dell'azienda, dove gli interessati potranno allegare il proprio curriculum vitae. Enel, rappresenta una realtà in costante crescita e periodicamente avvia le assunzioni di personale da inserire in organico e nelle varie sedi presenti sul territorio nazionale.

Si tratta di una buona opportunità per molti giovani in cerca di un'occupazione i quali avranno la possibilità di apprendere le competenze necessarie per poter svolgere le proprie mansioni nel settore della manutenzione. Le risorse, infatti, verranno inseriti con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, con il quale saranno affiancati da personale esperto e altamente qualificato.

Si ricercano diplomati per posizioni tecnico-operative

I diplomati per posizioni tecnico-operative, infatti, apprenderanno le competenze necessarie per effettuare interventi di manutenzione su tralicci, cavi elettrici e centraline, soddisfacendo le richieste della clientela e facendo in modo di garantire il costante funzionamento degli stessi.

Dovranno anche effettuare le dovute analisi dei guasti e le segnalazioni facendo in modo di garantire la continuità del servizio.

I requisiti necessari

Le attuali Offerte di lavoro sono aperte ai giovani in cerca di un'occupazione che abbiano conseguito un diploma quinquennale in ambito tecnico, ovvero, ad indirizzo elettrico, elettronico, meccanico e dell'energia, abbiano competenze specifiche di tipo elettronico o meccanico, siano disponibili ad effettuare turni di lavoro, anche in reperibilità, abbiano una sensibilità ai temi della sicurezza, buone conoscenze digitali, ottime capacità di organizzazione, orientamento alla risoluzione dei problemi, ottime capacità di relazione, attitudine al lavoro di gruppo, proattività e rispetto delle scadenze.

Per candidarsi alla suddetta posizione sarà necessaria anche una buona conoscenza della strumentazione digitale, del pc e del pacchetto Office e avere delle ottime doti di pianificazione. Le assunzioni verranno effettuate con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi con possibilità di trasformazione a tempo determinato o indeterminato e i curriculum potranno essere inoltrati con la procedura telematica attraverso il sito istituzionale dell'azienda.