Casting in corso per un film dal titolo L'Abito, per la regia di Vincenzo D'Arpe, che verrà girato in Puglia. Sono inoltre aperte le selezioni per un film prodotto da Marvelous Pictures le cui riprese verranno effettuate i Lombardia.

L'Abito

Sono appena partite le selezioni finalizzate alla realizzazione di un nuovo film, diretto dal regista Vincenzo D'Arpe e prodotto da Scirocco Films. Il film avrà per titolo L'Abito e le riprese verranno effettuate a Lecce e dintorni verso la fine del prossimo mese di dicembre. In particolare, la ricerca è attualmente orientata prima di tutto verso le seguenti figure, le uniche a dover possedere esperienze in ambito recitativo, ovvero una donna di età compresa tra 70 e 80 anni, con occhi chiari e capelli bianchi, e un uomo della stessa fascia di età e con capelli bianchi.

Si cercano poi una giovane donna tra 25 e 35 anni, con occhi chiari e capelli rossi, un uomo della stessa fascia di età e dal portamento elegante, una bambina e un bambino di età compresa tra 8 e 10 anni, numerosi generici tra 30 e 70 anni. Tutti i candidati devono risiedere nell'ambito della Puglia e essere del tutto privi di tatuaggi in vista e di capelli colorati. Quanti sono interessati a prendere parte ai casting devono inviare dati personali, riferimenti di contatto (telefono e mail), curriculum artistico, due fotografie (una in primo piano e una a figura intera), informazioni concernenti età, residenza, statura, a questo indirizzo di posta elettronica: ciak.casting[@]gmail.com. Nell'oggetto è necessario inserire il titolo del film specificando inoltre per quale figura ci si propone.

Per quanto concerne la candidatura dei minori dovranno occuparsene i genitori o i tutori legali. Coloro che desiderano avere ulteriori informazioni e indicazioni possono far riferimento allo stesso indirizzo di posta elettronica prima indicato o visionare la pagina Facebook o il sito web di Apulia Film Commission.

Una produzione internazionale

Per realizzare un film di genere horror prodotto da Marvelous Pictures LTD UK sono aperte le selezioni. Le riprese verranno poi effettuate in Lombardia nel corso dell'estate del prossimo anno, 2022. In particolare, si cercano un uomo e una donna di 45 anni, ragazzi e ragazze tra 17 e 18 anni, bambini e bambine di età compresa tra 8 e 10 anni, un uomo tra 40 e 60 anni (ruolo sacerdote) e un uomo di età compresa tra 50 e 60 anni (ruolo sciamano).

Per candidarsi si richiede una ottima conoscenza della lingua inglese e un viso non con caratteristiche tipicamente mediterranee ma di tipo 'internazionale'. I casting si terranno entro questo mese di novembre a Carate Brianza (MB). Gli interessati a partecipare alle selezioni devono inviare tre fotografie (primo piano, figura intera e profilo), curriculum artistico e eventuale link di rimando a showreel, unitamente ai propri dati personali e di contatto, a: darkreignentertainmentuk[@]gmail.com.