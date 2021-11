Importanti novità in materia di assunzioni nella nota catena di negozi Decathlon attive nel settore della grande distribuzione organizzata e nel commercio di articoli sportivi. La multinazionale francese, infatti, sta ricercano in ambito nazionale varie figure professionali ed in particolare, apre le assunzioni per addetti alle vendite e alla logistica.

Nuove assunzioni nella nota catena Decathlon

Si tratta di una buona opportunità per tutti coloro che desiderano avviare un percorso di carriera all'interno di uno dei principali gruppi attivi nel settore della grande distribuzione organizzata e soprattutto per tutti gli appassionati di sport che vogliono tramutare la propria passione per un vero e proprio lavoro.

Decathlon, infatti, offre un percorso di formazione strutturato e mirano all'apprendimento delle conoscenze dei propri dipendenti. Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, la multinazionale francese ha indetto nuove assunzioni per addetti alle vendite da destinare nei negozi di Desio (Monza e Brianza), Lonato del Garda (Brescia), San Donà Di Piave (Venezia), Lecce, Melilli (Siracusa), Castenedolo in provincia di Brescia, Vercelli, Milano, San Fior (Treviso) e Alessandria. Inoltre, è interessata alle assunzioni per addetti alla logistica che svolgeranno le proprie mansioni nelle sedi di Brandizzo (Torino) e Basiano in provincia di Milano.

Selezioni in corso per addetti alle vendite

Gli addetti alle vendite forniranno un'adeguata e accurata assistenza alla clientela guidandola nelle varie fasi di scelta dei prodotti e di acquisto. Contribuiranno allo sviluppo della politica commerciale del proprio sport e svolgeranno le mansioni di cassa. I candidati ideali dovranno avere delle ottime propensioni alle relazioni con la clientela, buone capacità di comunicazione e di relazione, attitudine al lavoro di squadra e disponibilità a lavorare su turni.

Non viene richiesto il possesso di un titolo specifico.

I requisiti richiesti per gli addetti al magazzino

Gli addetti al magazzino, invece, avranno un ruolo di responsabilità nel garantire un continuo approvvigionamento del punto vendita seguendo anche le indicazioni degli addetti alle vendite, cureranno gli spazi espositivi e la preparazione delle merci destinata ai negozi Decathlon, oltre ad assicurare un corretto stoccaggio della merce in arrivo dai depositi internazionali.

In questo caso, serviranno ottime doti di pianificazione e di organizzazione, propensione ai lavori manuali e disponibilità ad effettuare turni di lavoro anche nei giorni festivi, dal lunedì alla domenica. Gli interessati alle assunzioni in Decathlon potranno consultare le posizioni aperte direttamente sul sito ed inviare il curriculum per l'offerta di lavoro desiderata.