Casting attualmente in corso per realizzare la nuova stagione della serie televisiva Makari, in onda sulle reti Rai. A tale proposito si cercano numerose comparse. Inoltre, sono aperte le selezioni per il nuovo film diretto dal regista Carlo Sironi e prodotto da Kino Produzioni.

La serie televisiva 'Makari'

Per la serie televisiva in onda sulle reti Rai dal titolo Makari, prodotta da Palomar, sono in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di comparse per la realizzazione della nuova stagione. Le riprese verranno effettuate tra questo mese di novembre e il mese di dicembre in Sicilia, in particolare nella zona di Agrigento.

La richiesta in questione è indirizzata verso uomini e donne di qualunque età. Non sono previsti particolari requisiti.

Gli interessati a proporsi devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.generici@ gmail.com. Non ci sono specifiche richieste da parte della produzione, pertanto è sufficiente inviare quanto viene previsto in linea di massima in questi casi, ovvero i propri dati personali e di contatto nonché alcune fotografie (primo piano e a figura intera). Per prendere parte alle selezioni è assolutamente indispensabile essere in possesso del green pass, in connessione al rigoroso rispetto delle norme anti Covid 19. I casting della serie Makari, che tratta dai racconti di Gaetano Savatteri, si terranno poi nelle zone delle riprese, in Sicilia.

Un film di Carlo Sironi

Per il nuovo film diretto dal regista Carlo Sironi, e prodotto da Kino Produzioni, si selezionano attualmente ragazzi e ragazze di età compresa tra 15 e 22 anni. Al termine dei casting la scelta cadrà esclusivamente su un ragazzo e su una ragazza. Le riprese del film verranno poi effettuate nell'ambito della regione Lazio e su un'isola da stabilirsi.

Quanti desiderano proporre la propria personale candidatura sono tenuti a inviare, entro e non oltre il prossimo 28 febbraio 2022, una video intervista in cui presentano se stessi, indicando il proprio nome e cognome, l'età, ciò che amano maggiormente, come pensano che dovrebbe essere un'estate perfetta e in che situazione si trovano solitamente a disagio.

Il video deve essere inoltrato al seguente indirizzo di posta elettronica: tmdcastingaperto@ gmail.com. Assieme al video occorre spedire anche la liberatoria riguardante il trattamento dei dati personali e quanto attiene alla normativa vigente in materia di privacy. I moduli possono essere richiesti alla produzione. Per quanto concerne la presentazione della candidatura di minorenni dovranno occuparsene i genitori o i relativi tutori legali.