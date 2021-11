Nuove assunzioni aperte dall'azienda Mediaworld, attiva nel settore della grande distribuzione organizzata e nell'ambito del commercio di prodotti per la telefonia, informatica ed elettronica. L'azienda, infatti, è interessata alle assunzioni di personale da inserire nei diversi punti vendita presenti sul territorio nazionale.

Assunzioni nell'azienda Mediaworld

Si tratta di un'opportunità per tutti coloro che desiderano entrare nel mondo dell'elettronica e avviare un percorso professionale all'interno dell'azienda operante nel settore della grande distribuzione organizzata.

Mediaworld, è presente anche in Italia con i suoi 117 punti vendita che periodicamente richiedono l'impiego di nuovo personale. Attualmente, stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul portale dell'azienda, si ricercano addetti vendita e logistica nei negozi di Milano, Lecce, Foggia, Catania, Busnago e Limbiate (Monza e Brianza), Castelletto Ticino (Novara) e Pompei.

Si ricercano addetti alle vendite e logistica

Le risorse saranno inseriti in un percorso professionale segnato da un periodo di formazione e accostamento a personale esperto per la preparazione verso il profilo di addetto alle vendite e logistico. Difatti, tutti coloro che supereranno le selezioni, dovranno collaborare in stretta sintonia per l'espletamento di tutte le mansioni inerenti la gestione del punto vendita e del proprio reparto.

Si occuperanno della sistemazione delle merci, dell'accoglienza e assistenza alla clientela, dello smistamento degli ordini e dell'approvvigionamento continuo del punto vendita. Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nelle operazioni di cassa e nella movimentazione delle merci all'interno del magazzino.

I requisiti necessari

Per candidarsi alla posizione di addetto alle vendite e logistica non servirà alcun titolo di studio specifico ma i candidati ideali dovranno avere una pregressa esperienza nel settore della grande distribuzione organizzata, avere ottime capacità di relazione e di comunicazione, attitudine al lavoro di squadra e al problem solving, flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni.

Servirà anche forte spirito di squadra e passione per la vendita. L'azienda offrirà un contratto di lavoro part-time e a tempo determinato e gli interessati alle assunzioni potranno inviare il proprio curriculum vitae direttamente online utilizzando la procedura telematica presente sul portale dell'azienda. Occorrerà, infatti, registrarsi alla sezione dedicata alle selezioni di personale, ovvero, "Lavora con noi", dove si potranno scegliere la posizione e la sede preferita. Le candidature ricevute con altre modalità non verranno prese in considerazione.