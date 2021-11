MediaWorld è una multinazionale tedesca specializzata principalmente nel tech, elettronica ed elettrodomestici. L'azienda è attiva in diversi continenti ma solo in Italia si chiama MediaWorld mentre nel resto del mondo è conosciuta con la denominazione originale di Mediamarkt.

In questo periodo stanno iniziando a tornare le offerte di lavoro, tra le più importanti troviamo quella pubblicata da MediaWorld sul suo sito ufficiale. L'azienda è alla ricerca di personale in provincia di Roma.

Offerte di lavoro: i posti a MediaWorld

La catena di distribuzione tedesca è alla ricerca di Addetti Vendita e Logistica e offre un contratto Part-Time, a Tempo Determinato con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend e non è richiesta alcuna esperienza precedente nel settore.

Per essere assunti non sono previsti criteri specifici ma l'azienda richiede diverse caratteristiche tra cui: passione per la vendita e attitudine al problem solving, ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente, flessibilità, disponibilità e approccio proattivo, forte spirito di squadra.

Cosa fanno gli addetti vendita e logistica

Gli addetti vendita sono una figura sempre più ricercata grazie alle aperture di nuovi punti vendita nel settore tech e più in generale in quello della grande distribuzione. Nello specifico l'addetto vendita deve occuparsi di assistere il cliente nell'acquisto dei prodotti ed è considerato molto importante perché è la persona che, oltre a gestire il rapporto con la clientela, genera ricavi con le vendite dei prodotti.

La seconda figura richiesta nelle offerte di lavoro di MediaWorld è quella dell'addetto alla logistica dei punti vendita. Per quanto riguarda questa posizione si tratta di un lavoro altrettanto importante che, a differenza dell'addetto alle vendite, lavora dietro le quinte nella gestione dello smistamento dei prodotti. Infatti l'addetto alla logistica sarà impegnato nella gestione del magazzino e nello spostamento dei prodotti nel minor tempo possibile, senza dimenticare la raccolta delle informazioni utili a capire se le merci siano sempre pronte e disponibili per essere smistate velocemente.

Insomma l'addetto alla logistica monitora gli spostamenti dei prodotti sia in entrata che in uscita e si assicura che lo spostamento avvenga in piena sicurezza, per garantire l'integrità e la qualità delle merci. Di solito l'addetto alla logistica ha un orario di lavoro tradizionale ed è sottoposto a turni.

Come fare per candidarsi

L'annuncio non ha scadenza e, per rispondere alle offerte di lavoro, basterà cliccare sul pulsante candidati ora nell'annuncio di MediaWorld su vari portali di lavoro oppure inviare il curriculum direttamente all'azienda nella sezione lavora con noi posta nel fondo del sito internet ufficiale di MediaWorld.