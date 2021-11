Il gruppo Poste Italiane continua a selezionare giovani anche senza esperienza da inserire nelle filiali presenti in Italia. In particolare, le assunzioni riguardano la figura di portalettere e figure di front-end, le risorse potranno inoltrare la propria candidatura esclusivamente con la procedura telematica.

Assunzioni in corso per diplomati nel gruppo Poste Italiane

Si tratta di un'opportunità per molti giovani anche senza esperienza, che avranno la possibilità di avviare un percorso professionale all'interno di uno dei principali gruppi attivi nel settore postale, finanziario e consegna della corrispondenza.

Attualmente, Poste Italiane ha all'attivo oltre 129 mila dipendenti che operano in diversi settori: dall'amministrativo, al logistico, al finanziario e alle attività di back-office. Stando alle recenti Offerte di lavoro pubblicate sul sito istituzionale del gruppo, l'azienda è interessata alle assunzioni per portalettere che svolgeranno le proprie mansioni nelle sedi di: Lombardia, Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Marche.

Le figure di front-end opereranno nelle filiali presenti in Val Venosta, Val Pusteria, Val Gardena, Brugraviato e Oltradige Bassa Atesina.

Selezioni per portalettere, domande entro il 21 novembre

La figura di portalettere si occuperà della dello smistamento presso il centro logistico del singolo ufficio postale e della consegna della posta ai destinatari. Difatti, le risorse dovranno essere in grado di adoperare il moto mezzo aziendale, uno scooter 125 cc. Per candidarsi alla posizione di portalettere non è necessaria una pregressa esperienza nel settore ma i candidati ideali dovranno avere un diploma di maturità.

Inoltre, sarà necessario anche il possesso della patente B. Le candidature possono essere inoltrate entro il 21 novembre 2021.

Assunzioni anche addetti al front-end

Gli addetti al front-end, invece, dovranno espletare tutte le pratiche amministrative e svolgeranno attività di promozione e vendita di prodotti e servizi offerti dal gruppo Poste Italiane.

Assicureranno anche il corretto svolgimento delle attività operative e amministrative rispettando nel contempo . In questo caso, si richiede un diploma di scuola superiore e copia del patentino di bilinguismo. Anche in questo caso non viene richiesta una pregressa esperienza e tutti gli interessati a questa posizione potranno candidarsi fino al 31 dicembre 2021. La procedura per le candidature consiste nel registrarsi nel sito istituzionale del gruppo Poste Italiane, dove si potranno visualizzare tutte le posizioni disponibili. Successivamente, i candidati potranno scegliere la posizione preferita e allegare il proprio curriculum vitae rispettando i termini per la presentazione delle istanze.