Sul sito di Riqualificazione Formez è stato pubblicato in data 12 novembre l'annuncio dei giorni ufficiali in cui si svolgeranno le prove scritte per il concorso di Addetto all'Ufficio per il processo, indetto dal Ministero della Giustizia

Dal 24 al 26 novembre nelle varie sedi dislocate su tutto il territorio nazionale si terranno le varie sessioni per il reclutamento di personale pari a 8171 unità. Prevista una unica prova scritta a risposta multipla: le materie oggetto del concorso saranno Diritto Pubblico, Ordinamento giudiziario e inglese.

Dal 24 al 26 novembre la prova scritta per assumere 8171 addetti all'Ufficio per il processo

Il Ministero della Giustizia ha reso note le date ufficiali in cui gli aspiranti candidati potranno concorrere all'assunzione per 8171 addetti all'Ufficio per il processo.

Per visualizzare il giorno esatto di convocazione si dovrà effettuare il collegamento al sito di Riqualificazione Formez e cliccare sul link del calendario del concorso giustizia PNRR. Le regioni in cui saranno svolte le prove sono:

Piemonte chi ha presentato domanda nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino e Trieste;

chi ha presentato domanda nei distretti di Brescia, Genova, Milano, Torino e Trieste; Emilia-Romagna i candidati dei distretti di Ancona, Bologna, Firenze e Venezia;

i candidati dei distretti di Ancona, Bologna, Firenze e Venezia; Calabria i candidati per i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria;

i candidati per i distretti di Catanzaro e Reggio Calabria; Campania chi ha inoltrato domanda nei distretti di Napoli e Salerno;

chi ha inoltrato domanda nei distretti di Napoli e Salerno; Lazio i candidati dei distretti di L'Aquila, Roma Cass., Campobasso, Perugia e Roma;

i candidati dei distretti di L'Aquila, Roma Cass., Campobasso, Perugia e Roma; Puglia chi ha presentato domanda nei distretti delle città di Bari, Lecce e Potenza;

chi ha presentato domanda nei distretti delle città di Bari, Lecce e Potenza; Sardegna quelli del distretto di Cagliari;

quelli del distretto di Cagliari; Sicilia i candidati per i distretti di Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo.

Protocollo per i concorsi

Contestualmente alle sedi concorsuali è stato reso noto pure il protocollo operativo di Cagliari, Catania, Foggia, Napoli, Rende, Rimini, Roma, Siracusa e Torino.

Tutti i candidati riceveranno una lettera di partecipazione al proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria inviata dal Formez.

Inoltre il giorno dell'esame sarà necessario esibire il green pass (o in alternativa un tampone rapido o molecolare effettuato entro 48 ore dalla prova). Ogni candidato dovrà firmare l'autocertificazione Covid in cui, tra le altre cose, afferma di non essere entrato in contatto nei 15 giorni precedenti con nessun soggetto positivo.

Il concorso sarà svolto attraverso l'ausilio di un tablet. Nelle sedi concorsuali non potrà essere introdotto alcun bagaglio, ma solo una borsa o zaino di piccole dimensioni.

Le materie oggetto del concorso

Sul sito di Riqualificazione Formez è stato pubblicato pure l'elenco delle norme di riferimento per l'espletamento del concorso.

Riguardo alla materia di diritto pubblico il concorso verterà su:

Costituzione;

Cedu;

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;

Legge 7 agosto 1990 n.241;

Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;

Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33;

Per quanto riguarda Ordinamento Giudiziario invece si dovrà riferimento a:

Costituzione;

Regio Decreto 30 gennaio 1941 n.12;

Legge 24 marzo 1958 n.195;

Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n.240;

Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n216;

Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179;

Decreto Legge 21 giugno 2013 n.69;

Decreto Legge 24 giugno 2014 n.90;

Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n.28;

Infine la terza e ultima materia oggetto del concorso è inglese, ma in quest'ultimo caso non è stata fatta alcuna menzione su come saranno composte le domande.