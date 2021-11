Il Comune di Urgnano, in provincia di Bergamo indice un concorso pubblico per l'assunzione di due posti di educatore asilo nido, di cui un posto è riservato ai volontari delle FF.AA. Sempre lo stesso ente comunale ha indetto altri due pubblici concorsi per la copertura di un operaio e necroforo e per il conferimento di un responsabile dell'area programmazione economica e finanziaria. I vincitori dei rispettivi bandi verranno assunti mediante contratto a tempo pieno e indeterminato. Per quanto riguarda il diario delle prove d'esame, la commissione esaminatrice disporrà di un punteggio complessivo di 70 punti, così ripartiti: 10 punti per i titoli, 30 per la prova scritta e 30 punti per il colloquio.

Potranno sostenere la prova orale, i candidati che nel test scritto abbiano conseguito una valutazione di almeno 21/30. Ricordiamo che le domande vanno inoltrate, entro il 15 novembre 2021.

Comune di Urgnano: si cercano nuovi profili

Al fine dell'ammissione alla selezione, i partecipanti devono essere: cittadini italiani o appartenere all’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici, non essere stati allontanati da un impiego presso un'amministrazione pubblica e non avere procedimenti penali. È richiesto inoltre il conseguimento di uno dei specifici titoli di studio:

Educatore asilo nido

Diploma di assistente per l’infanzia e di puericultrice;

Oppure, Diploma liceo delle scienze umane (5 anni o equiparato);

Laurea triennale in Scienze delle professioni sanitarie, della riabilitazione;

Laurea triennale in Scienze sociologiche o in Servizio sociale;

Oppure, Laurea vecchio ordinamento in Pedagogia o Scienze dell’Educazione;

Operaio e necroforo

Diploma di istruzione secondaria (5 anni);

Conoscenza di una lingua straniera, tra le quali inglese;

Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Responsabile area finanziaria

Diploma di Laurea in ambito di giurisprudenza o economia;

Altri titoli afferenti.

Precedente esperienza nelle stesso ruolo.

Invio della domande

I partecipanti potranno inoltrare la propria domanda con uno dei seguenti metodi: tramite raccomandata, oppure spedita mediante posta elettronica certificata 'pec[@]pec.urgnano.eu', o consegnata direttamente all’Ufficio protocollo del comune, entro il 15 novembre 2021.

All'istanza di partecipazione deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; eventuali periodi di servizio o temporanei presso pubbliche amministrazioni; il curriculum vitae e una fotocopia dell’avvenuto versamento della tassa di € 10,00. I rispettivi concorsi sono reperibili nel sito di suddetto comune.