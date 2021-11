Sul sito del Ministero della giustizia è stata pubblicata una circolare del 3 novembre con cui si dà atto dell'avvio del progetto Ufficio per il processo, delle tempistiche e modalità del reclutamento dei primi 8171 addetti all’ufficio per il processo e delle successive assunzioni in programma l'anno prossimo.

Concorso Ufficio Processo per 8.171 addetti: prove scritte entro novembre

Secondo quanto pubblicato sul sito ministeriale e annunciato dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia infatti le prove scritte del Concorso Ufficio Processo per il primo contingente di 8.171 addetti, per il quale sono arrivate più di 66mila candidature, si svolgeranno entro la fine del mese di novembre con strumenti informatici e presso sedi decentrate.

La prova scritta consiste nella risoluzione di 40 domande a risposta multipla da risolvere in un'ora. Per superare la prova, il candidato dovrà ottenere un punteggio minimo di 21/30. A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punto; mancata risposta: 0 punti; risposta sbagliata: – 0,375 punti.

Dopo le prove è prevista l'uscita di una graduatoria. Le assunzioni sono a tempo determinato e con un contratto della durata di tre anni. I neoassunti entreranno in servizio per la fine di gennaio, primi di febbraio 2022.

L’intera attività di reclutamento è effettuata su base distrettuale, così da legare strettamente i neoassunti ad un preciso ambito territoriale, per dare certezza sia ai dipendenti, sia all’amministrazione.

Lo stipendio è quello previsto dal bando per un funzionario dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1 e si aggira intorno al 1650 euro netti al mese.

Tutte le assunzioni in programma al Ministero della Giustizia

Ancora proprio per rafforzare gli organici di personale amministrativo e di magistratura, il reclutamento straordinario previsto dal PNRR per il Ministero della giustizia non consisterà solo nel primo bando per 8.171 addetti uscito sulla Gazzetta Ufficiale numero 62 del 9 agosto 2021, ma anche nella previsione di un altro futuro bando per inserire un secondo contingente di circa 8000 unità da assumere per un massimo di due anni.

Per il 2022 è inoltre prevista l’immissione con contratti a tempo determinato della durata di tre anni di ulteriori 5.410 unità ovvero:

660 unità aperto ai laureati;

750 unità rivolto a diplomati specializzati;

4000 unità per diplomati non specializzati.

Fra le figure ricercate, necessarie al riammodernamento profondo del sistema giustizia, vi sono statistici, informatici, tecnici.

Si è trovata la copertura finanziaria anche per procedere all’assunzione di 1.000 addetti a tempo indeterminato, da inquadrare nella III area funzionale per il settore penale e di 500 unità di addetti per il settore civile.