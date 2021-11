Nella Gazzetta Ufficiale n.89 del 9 novembre 2021 è stato pubblicato da parte del Ministero dell'Interno un bando di concorso per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini della iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Sono previste una prova preselettiva, due prove scritte e una prova orale. Tutte le prove potranno essere svolte attraverso l'ausilio di strumentazioni informatiche.

Bando per 345 segretari comunali: requisiti di partecipazione

Il Ministero dell'interno ha pubblicato un concorso per esami per l'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. I requisiti per poter prendere parte alla procedura concorsuale sono i seguenti: essere cittadini italiani, avere idoneità fisica all'impiego, godere dei diritti civili e politici, non avere ricevuto alcuna condanna penale, non essere stati dispensati per un lavoro svolto presso una pubblica amministrazione ed essere in posizione regolare con il servizio di leva.

Inoltre si dovrà avere il possesso di una delle seguenti lauree magistrali in: Scienze dell'economia, Scienze economico- aziendali, Giurisprudenza, Servizio sociale e politiche sociali, Relazioni internazionali, Scienze della politica, Scienze delle pubbliche amministrazioni, Scienze per la cooperazione allo sviluppo, Sociologia e ricerca sociale, Studi europei.

I requisiti indicati dovranno essere posseduti entro la scadenza della domanda.

Termini e modalità di presentazione della domanda e la prova preselettiva

La domanda per partecipare al concorso potrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma dell'albo nazionale segretari coa 2021, attraverso lo Spid.

Il termine ultimo per poter presentare la domanda di partecipazione è il 9 dicembre alle ore 23:59. Nella domanda dovranno essere indicati obbligatoriamente una Pec, un indirizzo posta elettronica ordinaria e un recapito telefonico. L'inoltro con successo della domanda sarà testimoniato dall'invio di una ricevuta.

La prima prova a cui saranno sottoposti i candidati sarà quella preselettiva, composta da 70 domande a risposta multipla da svolgere in 45 minuti.

Il punteggio sarà così suddiviso: +1 per la risposta esatta, -0,75 per la risposta sbagliata e -0,25 per quella omessa. È prevista inoltre la pubblicazione di una banca dati, mentre per tutte le comunicazioni riguardanti sede, ora e giorno della prova sarà reso tutto noto nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2022.

Previste due prove scritte e una orale

Per l'espletamento della procedura concorsuale saranno svolte anche due prove scritte e una prova orale. La prima prova scritta verterà in particolare su diritto costituzionale, diritto amministrativo, ordinamento degli enti locali e diritto privato.

Le seconda prova scritta invece riguarderà economia politica, scienze della finanze e diritto finanziario, ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e management pubblico. Infine la prova orale con i quesiti da sottoporre ai candidati che saranno estratti tra quelli predeterminati dalla Commissione.