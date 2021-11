Nella Gazzetta Ufficiale N.89 del 9 novembre 2021 è stato pubblicato un bando, per esami e titoli, per il reclutamento totale di 1479 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Per poter prendere parte al concorso non si dovrà meno di 18 anni e più di 28. Il concorso prevede lo svolgimento di 4 prove: una prova scritta d'esame, prove di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e accertamenti attitudinali. Termine ultimo per poter presentare la domanda è il 9 dicembre.

Concorso per l'assunzione complessiva di 1479 allievi di polizia penitenziaria: requisiti richiesti

Il Ministero della Giustizia ha reso noto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 1479 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria. I posti saranno ripartiti nel seguente modo:

per esami e titoli per 665 uomini e 222 donne per i volontari in ferma prefissata che alla data di scadenza della domanda hanno svolto un servizio di almeno 6 mesi o che sono in congedo alla fine della ferma annuale. Inoltre anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio o congedo;

e per e per i volontari in ferma prefissata che alla data di scadenza della domanda hanno svolto un servizio di almeno 6 mesi o che sono in congedo alla fine della ferma annuale. Inoltre anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in servizio o congedo; per soli esami per 444 uomini e 148 donne aperto ai cittadini italiani.

I requisiti richiesti per poter partecipare al concorso sono: essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, avere la maggiore età e non avere superato i 28 anni, non avere riportato condanne penali, avere piena efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria.

Tutti questi dovranno essere posseduti entro il termine di scadenza della domanda.

Termini, modalità di presentazione delle domanda e la prima prova d'esame

La domanda potrà essere inviata esclusivamente in modalità telematica, accedendo al sito del Ministero della Giustizia e compilando tutti i passaggi richiesti. Presupposto principale richiesto per poter compilare tutto è quello di possedere uno Spid. Una volta finite tutte le procedure, il sistema rilascerà una ricevuta in formato Pdf, in cui sarà indicato un codice identificativo che varrà a tutti gli effetti come testimonianza che ogni cosa è stata fatta correttamente.

I candidati al concorso dovranno indicare presso quale forza armata prestano o hanno prestato servizio.

L'espletamento del concorso prevede lo svolgimento di una prova scritta, che consisterà in una serie di domande a risposta multipla o sintetica, relative ad argomenti di cultura generale e alle materie della scuola dell'obbligo scelte dalla commissione.

La prova sarà superata se si otterrà un punteggio pari a sei decimi. L'esito della prova sarà reso noto nel sito del Ministero della Giustizia.

Prevista una prova fisica, una psico-fisica e una di accertamento attitudinale

Dopo il superamento della prova scritta, sarà svolta una prova di efficienza fisica consistenti in una corsa di 1000 metri, salto in alto (massimo 3 tentativi) e piegamenti sulle braccia. Il mancato superamento di una delle 3 prove dette precedentemente determinerà l'esclusione dal concorso.

Successivamente alle prove fisiche avverrà l'accertamento delle condizioni psico-fisiche in cui sarà svolto un esame clinico generale e prove strumentali di laboratorio. Saranno valutati se il candidato ha una sana e robusta costituzione, composizione corporea adeguata, vista, udito e apparato dentario che rispettino i requisiti indicati nel bando.

Infine ci saranno gli accertamenti attitudinali consistenti in test sia collettivi che individuali e in un colloquio diretto con un membro della commissione.